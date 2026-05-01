Barcelona rusza po gwiazdę Chelsea wartą 100 mln euro. Szykuje się hit transferowy?

Joao Pedro łączony z Barcelona. Chelsea nie chce go sprzedać

FC Barcelona planuje wzmocnienie ataku w letnim okienku transferowym. Priorytetem dla klubu pozostaje Julian Alvarez, ale negocjacje z Atletico Madryt mogą być wyjątkowo ciężkie. Dlatego też hiszpański gigant przygotował listę życzeń z alternatywami. Jednym z głównych kandydatów stał się Joao Pedro, który świetnie odnalazł się w barwach Chelsea.

Londyński klub nie ma jednak zamiaru pozbywać się swojej gwiazdy. The Blues sprowadzili napastnika rok temu z Brighton za ponad 60 milionów euro. Od tego czasu reprezentant Brazylii stał się kluczowym elementem układanki na Stamford Bridge. Snajper zdobył 19 bramek w 46 meczach, co bez wątpienia przyciągnęło uwagę skautów z całego świata.

Pomimo zainteresowania ze strony giganta z La Liga, Chelsea stawia sprawę jasno. Piłkarz ma kontrakt ważny aż do 2033 roku, więc jego cena rynkowa jest wygórowana. Anglicy wyceniają go na około 100 milionów euro. To kwota, która aktualnie jest nie do przejścia dla Katalończyków. Dodatkowo sam gwiazdor dobrze czuje się w Londynie i nie myśli o zmianie otoczenia.

W związku z tym Blaugrana musi szukać wzmocnień gdzie indziej. Na radarze klubu znajduje się także Lautaro Martinez.

