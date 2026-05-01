Barcelona ciągle nie wie, czy Robert Lewandowski pozostanie w klubie. Jeżeli Polak odejdzie, Blaugrana sprowadzi innego doświadczonego napastnika. Jedną z opcji ujawnia Sport.

Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski (Chelsea - FC Barcelona)

Barcelona pozyska napastnika z La Liga?

Jeżeli Robert Lewandowski przedłuży wygasający kontrakt, Barcelona nie będzie musiała martwić się o pozycję drugiego napastnika. Jednak w przypadku, w którym reprezentant Polski postanowi kontynuować karierę w innym miejscu, Blaugrana stanie przed poważnym dylematem. Kto może zastąpić 37-latka?

Hiszpańskie media „proponowały” Dumie Katalonii już kilku doświadczonych snajperów. Kolejnym zawodnikiem, który może trafić na Camp Nou, jest Ante Budimir. To opcja, którą sugeruje kataloński Sport. 34-latek obecnie występuje w Osasunie.

Chorwat w tym sezonie zdobył już aż 18 bramek, w tym 16 w La Liga. To więcej niż Lewandowski. Jednak w przeciwieństwie do byłego zawodnika Bayernu, Budimir jest pierwszym wyborem w swojej drużynie. Jego umowa z ekipą z Estadio El Sadar obowiązuje jeszcze przez rok, a portal Transfermarkt wycenia go na zaledwie trzy miliony euro.

W poprzednich rozgrywkach 36-krotny reprezentant Chorwacji strzelił 21 goli w lidze, a więc o sześć mniej niż Polak. Natomiast w sezonie 23/24 17 razy umieszczał piłkę w siatce – o dwa razy mniej niż Lewandowski.