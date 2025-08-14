Jan Urban zbliża się do debiutu. Wtedy poznamy powołania

Jan Urban szykuje się do debiutu w roli selekcjonera reprezentacji Polski. 28 sierpnia lub dzień później ogłosi powołania na najbliższe zgrupowanie - donosi "Przegląd Sportowy Onet".

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Debiut Jana Urbana na horyzoncie. Kiedy poznamy powołania reprezentacji Polski?

Reprezentacja Polski w trzech meczach eliminacji mistrzostw świata 2026 zgromadziła sześć punktów. Porażka z Finlandią (1:2) znacząco skomplikowała sytuację Biało-Czerwonych w walce o awans. Kolejne spotkania odbędą się podczas wrześniowego zgrupowania. 4 września Polacy zmierzą się w Rotterdamie z Holandią, a 7 września czeka ich rewanżowy mecz z Finlandią w Chorzowie.

W lipcu tego roku nowym selekcjonerem został Jan Urban, który zastąpił Michała Probierza. Głównym zadaniem szkoleniowca było rozwiązanie sytuacji z Robertem Lewandowskim. Urban przyznał, że rozmawiał telefonicznie z napastnikiem Barcelony, który wcześniej znalazł się w konflikcie z Probierzem. 36-latek nie zagra na inaugurację La Liga ze względu na uraz mięśnia dwugłowego uda.

Jak informuje „Przegląd Sportowy Onet”, Urban planuje rozesłać powołania na najbliższe zgrupowanie 28 sierpnia, po zakończeniu meczów Ligi Europy i Ligi Konferencji. Nie wyklucza się także, że lista może zostać ogłoszona dzień później.

W kadrze zapowiadany jest głośny powrót. Mowa o Kamilu Grabarze, który jest podstawowym bramkarzem VfL Wolfsburg, lecz w ostatnich miesiącach nie znajdował uznania w oczach Michała Probierza.