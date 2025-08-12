Urban i Lewandowski rozmawiali o powrocie. Już wszystko jasne

Robert Lewandowski zrezygnował w czerwcu z gry dla reprezentacji Polski. Od tego czasu doszło do zmiany selekcjonera. Jan Urban ujawnił szczegóły rozmowy z napastnikiem Barcelony.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jan Urban

Lewandowski ma wrócić do kadry. Urban zapowiada

Reprezentacja Polski po trzech meczach eliminacji do mistrzostw świata ma na koncie sześć punktów. Porażka z Finlandią mocno komplikuje temat awansu na prestiżowy turniej – teraz Biało-Czerwoni muszą poprawić wyniki i być może urwać punkty faworyzowanym Holendrom. Do tego starcia dojdzie podczas wrześniowego zgrupowania. 4 września Polacy zmierzą się właśnie z Holandią, a 7 września zagrają rewanżowy mecz z Finlandią.

Będzie to debiutanckie zgrupowanie dla Jana Urbana w roli selekcjonera. Ostatnie miesiące w polskiej kadrze były dość szalone – z gry zrezygnował Robert Lewandowski, a Michał Probierz podał się do dymisji. PZPN długo szukał nowego trenera, ostatecznie stawiając na Urbana. Jego pierwszym zadaniem było wyjaśnienie tematu gwiazdora Barcelony.

Lewandowski w swoim oświadczeniu zaznaczał, że nie będzie występował dla reprezentacji, dopóki jej selekcjonerem jest Probierz. Urban ujawnił więc szczegóły ich ostatniej rozmowy. Napastnik miał wyrazić chęć powrotu do kadry, więc najprawdopodobniej znajdzie się w gronie powołanych.

– Rozmawiałem telefonicznie z Robertem Lewandowskim i padło pytanie, czy chce wrócić. Odpowiedział, że tak. Zrobiliśmy więc krok do przodu (…) Jeśli doszło do takiej sytuacji, że nasz najlepszy zawodnik i nasza gwiazda rezygnuje z gry w reprezentacji, to do rozwiązania jest dosyć duży problem – przekazał selekcjoner polskiej kadry na antenie RMF FM.