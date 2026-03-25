Jakub Moder gościł na środowej konferencji prasowej przed meczem z Albanią. Reprezentant Polski ostrożnie podchodzi do zbliżającego się starcia, podkreślając, że nie będzie to łatwe spotkanie.

Jakub Moder przed spotkaniem barażowym Polska – Albania

Reprezentacja Polski w czwartkowy wieczór postara się zrobić pierwszy krok w kierunku Mistrzostw Świata 2026. Biało-Czerwoni tego dnia zmierzą się przed własną publicznością z Albanią w półfinale baraży. Na naszym zespole ciąży spora presja, ponieważ są zdecydowanym faworytem tego spotkania. Albańczycy jednak wielokrotnie potwierdzali, że nie można ich skreślać.

Podczas środowej konferencji prasowej gościł Jakub Moder. Pomocnik Feyenoordu Rotterdam został zapytany przez dziennikarzy o nadchodzącą rywalizację z Albanią. Reprezentant Polski podkreślił, że nie będzie to łatwy mecz. Podopieczni Sylvinho są dobrze poukładanym zespołem w defensywie, a na dodatek w przeszłości potrafili napsuć Biało-Czerwonym sporo krwi.

– Przeciwko Albanii nie będzie łatwo. Wiemy, że bardzo dobrze się bronią, tracą bardzo mało bramek, więc kluczem będzie przełamanie tej defensywy i znalezienie sposobu na to. Mamy na to jakiś plan i sposób. Wszystko jednak wyjdzie w praniu – mówił Jakub Moder.

– Wszyscy są świadomi, że nie będzie łatwo, bo te ostatnie mecze pokazywały, że sprawiali nam problemy. Ale często udawało nam się wygrywać i znaleźć na nich sposób, więc myślę, że tak samo będzie jutro – podkreślił.

Pierwszy gwizdek meczu Polska – Albania rozbrzmi już o 20:45. Spotkanie będzie rozgrywane oczywiście na stadionie PGE Narodowym, a arbitrem starcia będzie Anthony Taylor.