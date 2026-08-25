Fabiański wskazał „jedynkę” w reprezentacji. Zero wątpliwości

Reprezentacja Polski od dłuższego czasu nie ma podstawowego bramkarza. Łukasz Fabiański na kanale Foot Truck wskazał, kto powinien być "jedynką" w kadrze. Nie miał żadnych wątpliwości.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Kto pierwszym bramkarzem reprezentacji? Fabiański wybrał

Reprezentacja Polski już za miesiąc wróci do akcji i weźmie udział w pierwszych meczach Ligi Narodów. Celem powinien być awans do dywizji A, o który Biało-Czerwoni powalczą w grupie z Bośnią Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją. Podczas wrześniowo-październikowego zgrupowania podopieczni Jana Urbana rozegrają nie dwa, a aż cztery mecze o stawkę. Na ten moment nie wiadomo, kto stanie między słupkami.

Od dłuższego czasu Polska nie ma bramkarza numer jeden. Raz broni Łukasz Skorupski, raz Kamil Grabara, a raz Marcin Bułka. To zdecydowanie inna sytuacja w porównaniu do przeszłości, gdy selekcjonerzy mieli niekwestionowaną „jedynkę” w kadrze.

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Na temat obsady pozycji bramkarza w reprezentacji Polski wypowiedział się Łukasz Fabiański. Na kanale Foot Truck bez cienia wątpliwości wskazał, że to Łukasz Skorupski powinien być numerem jeden. Jest naturalnym następcą Wojciecha Szczęsnego, gdy ten zakończył karierę w kadrze po Euro 2024.

– Mamy spoko ekipę bramkarzy, ale sądzę, że obecnie Skorup powinien być jedynką. Kiedy Wojtek Szczęsny zakończył reprezentacyjną karierę, to uważam, że Łukasz był naturalnym następcą. Każdemu przydarzają się mniejsze bądź większe błędy, ale on prezentuje bardzo fajny, solidny poziom – powiedział Łukasz Fabiański w rozmowie na kanale Foot Truck.

Skorupski od lat gra w Serie A, gdzie broni barw Bologni. W kadrze debiutował w grudniu 2012 roku w starciu z Macedonią. Łącznie z orzełkiem na piersi wystąpił 20 razy. Zagrał jeden mecz na Mistrzostwach Europy 2024 przeciwko Francji, zgarniając nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu.