Barcelona otwiera drzwi. Aż pięciu piłkarzy może odejść jeszcze tego lata

FC Barcelona może w ostatnich dniach okna transferowego przeprowadzić prawdziwą wyprzedaż. Klub jest gotowy rozstać się nawet z pięcioma zawodnikami, w tym z gwiazdami.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona może zrobić transferową czystkę

FC Barcelona chce wykorzystać końcówkę letniego okna na poprawę sytuacji finansowej. Według Jose Alvareza Hayi z El Chiringuito TV klub bierze pod uwagę sprzedaż aż pięciu piłkarzy. Tymczasem jak podaje „Mundo Deportivo”, celem jest wygenerowanie środków oraz stworzenie miejsca na pozyskanie napastnika najwyższej klasy.

Najbliżej odejścia znajdują się Marc Casado i Hector Fort. Obaj nie trenują obecnie z pierwszym zespołem, co może być sygnałem, że ich przygoda z klubem dobiega końca. W ich przypadku transfer wydaje się najbardziej prawdopodobnym scenariuszem.

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Większe emocje wzbudza sytuacja Frenkiego de Jonga, Julesa Kounde oraz Alejandro Balde. Barcelona ma być gotowa wysłuchać ofert za każdego z nich, jeśli propozycje finansowe okażą się odpowiednio atrakcyjne. Nie oznacza to, że cała trójka opuści ekipę z Camp Nou, ale klub nie zamyka drzwi przed takimi rozwiązaniami.

Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja Kounde. Francuz może stracić część swojej pozycji na prawej stronie, ponieważ trener Hansi Flick coraz wyżej ocenia możliwości Erica Garcíi. Niepewność towarzyszy również De Jongowi, którego relacje z klubem miały być napięte.

Do tego dochodzi Balde, którego sytuację obserwuje Manchester United. Barca ma zatem przed sobą osiem dni, w trakcie których może dojść do poważnych zmian w kadrze. Jeśli pojawią się odpowiednie oferty, mistrz La Liga może zdecydować się na kilka głośnych transferów wychodzących.