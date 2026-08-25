Powrót Mourinho na Bernabeu i od razu problem. Real bez dwóch piłkarzy

Real Madryt przystąpi do starcia z Realem Sociedad bez Aureliena Tchouameniego i Endricka, co komplikuje plany José Mourinho spotkaniem w hiszpańskiej La Liga. Wieści podał "AS"

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Dwa osłabienia Realu Madryt przed Real Sociedad

Real Madryt szykuje się do kolejnego ligowego wyzwania, ale Jose Mourinho nie będzie miał do dyspozycji wszystkich swoich zawodników. Jak informuje „AS”, przeciwko Realowi Sociedad zabraknie Aureliena Tchouameniego oraz Endricka. Dla portugalskiego szkoleniowca oznacza to konieczność kolejnych korekt w składzie.

Tchouameni pojawił się wprawdzie na części poniedziałkowego treningu, jednak we wtorek nie pracował już z pierwszym zespołem. Wszystko wskazuje zatem na to, że na jego pierwszy występ w tym sezonie trzeba będzie jeszcze poczekać. Francuz powinien wrócić do rywalizacji najwcześniej przy okazji spotkania z Malagą.

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Nieobecność pomocnika otwiera natomiast przestrzeń dla innych zawodników. Coraz mocniej do gry w środku pola włączany jest Bernardo Silva, który tego lata zasilił szeregi Królewskich. Mourinho musi również rozstrzygnąć, jak wykorzystać Ardę Gelera oraz Yana Diomande w przebudowanym przez siebie systemie.

Wtorkowa sesja w Valdebebas miała przy tym nietypową oprawę. Z pobliskiego toru Madring dobiegał ryk silników samochodów Formuły 1, które przechodziły tam testy. Piłkarze mogli tym samym przygotowywać się do spotkania w wyjątkowej atmosferze.

Mecz z Realem Sociedad będzie dla portugalskiego trenera Los Blancos szczególnym wydarzeniem. Mourinho po trzynastu latach ponownie stanie przed kibicami na Estadio Santiago Bernabeu. Nostalgia szybko jednak zejdzie na dalszy plan, bo szkoleniowiec Realu będzie musiał znaleźć sposób na zwycięstwo bez dwóch ważnych zawodników.