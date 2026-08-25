Manchester City przygotowuje ofertę. Jest plan na wielki transfer

Manchester City szykuje nową ofertę za Enzo Fernandeza. Chelsea nie zamierza jednak łatwo rozstawać się z Argentyńczykiem, który otworzył drzwi do transferu tego lata.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Manchester City szykuje ruch ostatniej chwili

Manchester City nie zamierza rezygnować z walki o Enzo Fernandeza. Klub z Etihad Stadium przygotowuje formalną propozycję za pomocnika Chelsea, a do potencjalnego transferu może dojść jeszcze przed zamknięciem letniego okna.

Informację w tej sprawie przekazał Fabrizio Romano na X. Według włoskiego dziennikarza Manchester City pracuje nad nową ofertą za reprezentanta Argentyny. Wcześniejsze zainteresowanie ze strony mistrza Anglii miało sprawić, że sam zawodnik zaczął poważniej rozważać zmianę otoczenia.

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Fernandez nie zamknął więc drzwi przed przeprowadzką do Manchesteru. To ważny element całej układanki, ale nie oznacza, że transakcja jest bliska finalizacji. Kluczowe pozostaje stanowisko Chelsea, która nie zamierza sprzedawać swojej gwiazdy za wszelką cenę.

🚨💣 Manchester City are set to send formal bid before the end of the window for Enzo Fernández!#MCFC want to try again and Enzo has opened doors to the move.



Chelsea mantain they only sell if money is right and if they can improve their squad. pic.twitter.com/JiMzuy19ho — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026

The Blues mają oczekiwać odpowiednio wysokiej kwoty. Jednocześnie londyńczycy chcą mieć możliwość wykorzystania pieniędzy z ewentualnej sprzedaży na wzmocnienie własnego składu. To sprawia, że negocjacje mogą być wyjątkowo trudne, szczególnie przy tak krótkim czasie pozostałym do zamknięcia okna.

Enzo Fernandez ma za sobą bardzo dobry sezon pod względem liczb. W 36 występach w Premier League zdobył 10 bramek i zanotował cztery asysty. Był to jego najlepszy wynik strzelecki w tych rozgrywkach od momentu przeprowadzki do Anglii.

Manchester City wykona więc kolejny ruch, ale ostatecznie wszystko może rozbić się o oczekiwania Chelsea. Londyńczycy nie wykluczają sprzedaży, lecz chcą, aby potencjalna transakcja była dla nich odpowiednio korzystna. Najbliższe dni mogą przesądzić, czy Fernandez rzeczywiście zmieni klub.