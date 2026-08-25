Stało się! Tottenham przejął gwiazdę Manchesteru City

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Roberto De Zerbi

Manchester City traci Brazylijczyka! Tottenham potwierdził transfer

Tottenham Hotspur potwierdził transfer 22-letniego zawodnika za pośrednictwem biura prasowego klubu. Savinho dołącza do zespołu prowadzonego przez Roberto De Zerbiego, który tego lata konsekwentnie wzmacnia ofensywę i szuka zawodników potrafiących robić różnicę w pojedynkach jeden na jeden.

Sam Brazylijczyk nie ukrywał, że rozmowa z włoskim szkoleniowcem odegrała kluczową rolę w jego decyzji. – Trochę to trwało, ale jestem bardzo szczęśliwy, że tu jestem – przyznał Savinho.

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22-latek podkreślił również, że wizja przedstawiona przez De Zerbiego przekonała go do przeprowadzki do Londynu. – To wspaniała okazja w znakomitym klubie z jednym z najlepszych menedżerów na świecie. Gdy tylko porozmawiałem z trenerem, wiedziałem, że muszę tu przyjść – powiedział nowy zawodnik Tottenhamu.

De Zerbi szybko wskazał największe atuty swojego nabytku. Szkoleniowiec docenił przede wszystkim jego odwagę w atakowaniu obrońców oraz kreatywność, która może pozwolić mu zmieniać losy spotkań. Dyrektor sportowy Johan Lange również zaznaczył, że umiejętności, styl gry i mentalność Savinho pasują do kierunku, w którym rozwijany jest zespół.

Savinho spędził ostatnie dwa sezony w Manchesterze City. W barwach angielskiego giganta rozegrał 84 spotkania i zdobył siedem bramek, dokładając swoją cegiełkę do triumfów w Pucharze Ligi Angielskiej i Pucharze Anglii.

Wcześniej Brazylijczyk błyszczał w Gironie. W jednym sezonie La Liga zanotował aż 104 udane dryblingi. Ma również 13 występów w reprezentacji Brazylii. Teraz przed 22-latkiem kolejne wyzwanie, czyli udowodnienie swojej wartości w Tottenhamie.