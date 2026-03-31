Brzęczek stworzył potwora! Młodzieżówka wygrała 8. mecz z rzędu [WIDEO]

Ósme zwycięstwo z rzędu! Maszyna Brzęczka pędzi na EURO 2027
Reprezentacja Polski do lat 21 kolejny już raz sprawiła, że kibice Biało-Czerwonych mogą być dumni. W drodze na młodzieżowe Mistrzostwa Europy 2027 podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali 8. mecz z rzędu. Tym razem na wyjeździe pokonali Czarnogórę (1:0).
Komplet punktów należy docenić podwójnie, ponieważ przed spotkaniem selekcjoner miał sporo problemów z brakami kadrowymi. Ze względu na kontuzje nie mógł zagrać Mateusz Kowalczyk i Tomasz Pieńko. Kacper Duda był zawieszony za żółte kartki, a Oskar Pietuszewski dostał powołanie do dorosłej reprezentacji Polski.
Mimo to nie dali za wygraną i dołożyli kolejną cegiełkę w drodze po upragniony awans na wielki turniej. Choć nie oglądaliśmy wielu bramek, to Polacy przez prawie całe spotkanie kontrolowali przebieg gry. Zwycięski gol padł jeszcze w pierwszej połowie, a do siatki w 37. minucie trafił Marcel Krajewski po asyście Marcela Reguły. Na dodatek od 61. minuty Biało-Czerwoni grali w przewadze jednego piłkarza.
Po 8. kolejkach reprezentacja Polski zajmuje 1. miejsce w grupie z dorobkiem 24 punktów. Do końca eliminacji pozostały tylko dwa mecze. Wrażenie oprócz serii zwycięstw może robić również bilans bramkowy. Biało-Czerwoni zdobyli aż 23 bramki, a stracili jedynie 2 gole. Kolejne spotkania odbędą się dopiero za pół roku. We wrześniu młodzieżówka zagra ze Szwecją u siebie i Włochami na wyjeździe.
Czarnogóra U21 0:1 Polska U21 (37′ Krajewski)