To nowy skrzydłowy Jagiellonii?! Był bliski transferu do Lecha

Jagiellonia Białystok porozumiała się z RC Lens w sprawie wypożyczenia skrzydłowego. Do polskiego klubu ma trafić Jeremy Agbonifo - informuje „L’Equipe”. W zeszłym roku był on łączony z Lechem Poznań.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia wzmacnia ofensywę. To jej nowy skrzydłowy?

Jagiellonia Białystok długo zwlekała z transferami, ale w ostatnim czasie ewidentnie przyspieszyła. Na wczesnym etapie sprowadziła z Puszczy Niepołomice Michała Perchela. Dołączyli do niej również napastnik Nik Prelec i obrońca Rodrigo Conceicao.

Na dzisiaj dla kibiców kadra Jagiellonii wciąż jest zbyt słaba i niegotowa do walki o wysokie cele, w tym oczywiście rywalizację w europejskich pucharach. Wygląda na to, że niebawem zasili ją nowy skrzydłowy. Z informacji „L’Equipe” wynika, że do klubu z Podlasia trafi skrzydłowy Jeremy Agbonifo. 20-latek ma wzmocnić Jagiellonię w ramach rocznego wypożyczenia. W umowie znajdzie się również opcja wykupu za trzy miliony euro. Byłby to oczywiście dla białostoczan transferowy rekord.

Co ciekawe, Agbonifo już w zeszłym roku był łączony z grą w Ekstraklasie. Wówczas interesował się nim Lech Poznań, ale ostatecznie Szwed trafił do FC Basel. Ten ruch nie był udany, dlatego RC Lens szybko skróciło jego wypożyczenie. Następnie wylądował w BK Hacken, gdzie też nie błyszczał. Jagiellonia sprowadza więc piłkarza z potencjałem, który jednak ma za sobą trudny okres i musi się odbudować.

Jagiellonia zainauguruje sezon domowym meczem z Koroną Kielce. Nie zna jeszcze swojego rywala w eliminacjach do europejskich pucharów.

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