Ważna chwila dla Wisły Kraków. Angel Rodado znów na boisku!

Wisła Kraków szykuje się do sezonu Ekstraklasy. Na tydzień przed meczem z GKS-em Katowice do gry wrócił Angel Rodado, który wystąpił w sparingu z Artisem Brno.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado gra w sparingu. Kluczowy powrót tuż przed ligą

Wisła Kraków w przyszłą niedzielę zainauguruje sezon Ekstraklasy, podejmując przed własną publicznością GKS Katowice. W tę sobotę rozgrywa swój ostatni sparing przed startem ligi – klub porozumiał się z Artisem Brno w sprawie rozegrania dwóch meczów, tak aby wszyscy zawodnicy w kadrze mogli się pokazać. Pierwszy zakończył się remisem 2-2 po trafieniach Alana Urygi oraz Jakuba Krzyżanowskiego.

Bardzo ciekawie zapowiada się natomiast drugie spotkanie. Desygnowani do gry zostali Julius Ertlthaler oraz Angel Rodado, którzy ominęli do tej pory całe przygotowania. Z pewnością kibiców Wisły cieszy przede wszystkim powrót hiszpańskiego gwiazdora, który ostatni raz zagrał przy okazji meczu z Górnikiem Łęczna. Wówczas nabawił się kontuzji barku i wspólnie z klubem zdecydował się na operację.

Występ w sparingu na tydzień przed startem ligi sugeruje, że Rodado może być do dyspozycji Mariusza Jopa już przeciwko GKS-owi Katowice. Trudno powiedzieć, czy dostanie szansę gry od pierwszej minuty. Trener Wisły przyzwyczaił do tego, że powoli wprowadza zawodników, którzy mają braki w treningach lub nie są w pełni przygotowani pod kątem fizycznym.

Nieoficjalny debiut w barwach Wisły notuje też Elie Youan, skrzydłowy sprowadzony nieco ponad tydzień temu.

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