Lewandowski ma być jak Messi. Dodatkowa rola Polaka w Chicago Fire

13:16, 18. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Weszło

Robert Lewandowski ma wprowadzić Chicago Fire na jeszcze wyższy poziom. Według portalu Weszło, polski piłkarz dostał zielone światło na polecanie transferów do klubu. Jest tylko jeden warunek,

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski może polecać transfery. Ma zgodę od Chicago Fire

Robert Lewandowski następne dwa lata spędzi w Stanach Zjednoczonych, gdzie podpisał kontrakt z Chicago Fire. Wybór amerykańskiego klubu tłumaczył w prosty sposób. „Po FC Barcelonie nie chciałem grać w żadnym innym europejskim klubie” – mówił na konferencji. Gdyby nie sytuacja w Kanadzie, gdzie trwają pożary lasów, Polak byłby już po szybkim debiucie w barwach „Strażaków”.

Na pierwszy mecz musi jeszcze poczekać. Prawdopodobnie po raz pierwszy pojawi się na boisku w nocy ze środy na czwartek (22/23 lipca). O godzinie 1:30 czasu polskiego Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z Interem Miami, czyli obrońcą mistrzowskiego tytułu.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Lewandowski w klubie z Wietrznego Miasta ma być kimś więcej niż tylko piłkarzem. Jakub Białek w tekście na Weszło ujawnił, że Chicago Fire pozwoli 37-latkowi sprowadzać do klubu „swoich kolegów”. Ma to być coś na wzór Leo Messiego, który ma ważny głos w kontekście transferów. Zgodę na to wyraził już Gregg Berhalter, czyli trener, a jednocześnie dyrektor sportowy Fire.

Istnieje jednak jeden warunek, którego Lewandowski musi się trzymać. Wspomniani piłkarze muszą podnieść poziom zespołu. Nie jest tajemnicą, że z klubem łączony jest Leon Goretzka, z którym Polak grał przez lata w Bayernie Monachium. Na ten moment jak donosi źródło, pomocnik czeka na inne oferty. Klub spokojnie czeka na ostateczną decyzję zawodnika.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości