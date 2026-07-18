Anglia wciąż ma o co grać. Tuchel apeluje do piłkarzy

11:26, 18. lipca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  fifa.com

Reprezentacja Anglii zagra z Francją nie tylko o brązowy medal, ale również o najlepszy wynik na mundialu od 60 lat. Thomas Tuchel na konferencji prasowej apelował o zaangażowanie.

Thomas Tuchel
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Thomas Tuchel

Anglia gra o najlepszy wynik na mundialu od 60 lat

Reprezentacja Anglii przegrała w półfinale z Argentyną, choć do 85. minuty każdy myślał, że uda im się awansować do finału. Finalnie o wyniku przesądziły dwa szybkie ciosy: gol z dystansu Enzo Fernandeza, a także bramka z główki Lautaro Martineza. W efekcie Synowie Albionu zagrają tylko o 3. miejsce. Niemniej jednak to wciąż szansa na najlepszy wynik na mundialu od 60 lat.

Thomas Tuchel na konferencji prasowej podkreślał, że porażka z Argentyną pozostanie blizną w sercach Anglików. Szkoleniowiec zaznaczył jednak, że drużyna ma odpowiedniego ducha, wyciągnie wnioski i podniesie się po porażce. Jednocześnie apelował o duże zaangażowanie.

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To my najbardziej cierpimy. To blizna, którą od teraz będziemy musieli nosić. Ta porażka była bardzo bolesna i musimy z nią żyć. Ale jak zawsze, ponieważ jesteśmy ambitni, a każdy zawodnik w tej drużynie ma w sobie ducha rywalizacji, podniesiemy się po niej, wyciągniemy z niej wnioski i odpowiednio zareagujemy – mówił na konferencji prasowej Thomas Tuchel.

To szansa, aby Anglia osiągnęła najlepszy wynik na mundialu od 60 lat. To wielki mecz z jedną z najlepszych drużyn na świecie, a być może z zespołem, który aż do półfinału prezentował najlepszą formę. Mentalności nie da się po prostu włączyć i wyłączyć. To moment, by pokazać, z czego jesteśmy zrobieni i potwierdzić to, co prezentowaliśmy przez cały turniej – dodał selekcjoner Anglików.

W składzie Anglików na pewno dojdzie do zmian. Zagrać mogą piłkarze, którzy do tej pory występowali w mniejszym wymiarze czasu. Tuchel nie był jednak w stanie określić, ilu zmian dokona na mecz z Francją. „Nie wiem, ile będzie zmian, jeszcze nie zdecydowałem” – podkreślił niemiecki szkoleniowiec.

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