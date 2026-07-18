Vinicius Junior trafi do tego klubu, jeśli odejdzie z Realu Madryt

Vinicius Junior dostał ultimatum - albo przedłuży kontrakt z Realem Madryt, albo zostanie sprzedany. "Manchester United jest jedynym klubem zdolnym udźwignąć taki transfer" - twierdzi Romain Molina.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Manchester United nowym klubem Viniciusa Juniora?!

Vinicius Junior przebywa obecnie na wakacjach po nieudanych Mistrzostwach Świata. Indywidualnie zaprezentował się bardzo dobrze, ale reprezentacja Brazylii odpadła w 1/8 finału, przegrywając z Norwegią. Po powrocie do klubu będzie musiał podjąć kluczową decyzję. Na stole ma ofertę nowego kontraktu od Realu Madryt. Warunki umowy nie są jednak do końca satysfakcjonujące.

Media informowały wcześniej, że kością niezgody są finanse, a konkretnie mniej więcej 5 milionów euro. Oferta klubu obejmuje 25 mln euro rocznie. Z kolei gwiazdor chciałby inkasować 30 mln euro za sezon, czyli praktycznie tyle samo, co Kylian Mbappe.

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Negocjacje trwają od kilkunastu miesięcy, a porozumienia nie udało się wypracować. Real Madryt ma powoli dość braku deklaracji piłkarza i postawił mu ultimatum – albo przedłuży kontrakt, albo zostanie sprzedany w trwającym oknie transferowym. Romain Molina zrzucił prawdziwą bombę w mediach, podając nazwę klubu, do którego miałby trafić Vinicius Junior, jeśli opuści Hiszpanię.

Zdaniem dziennikarza w grę wchodzi tylko jedna drużyna. „Manchester United jest jedynym klubem zdolnym udźwignąć taki transfer” – sugeruje Molina. Czerwone Diabły od dawna przyglądają się sytuacji Brazylijczyka. Jeśli nadarzy się okazja, mają wkroczyć do akcji.

Potencjalny transfer Viniciusa Juniora do Manchesteru United byłby zaskakujący i na pewno odbiłby się szerokim echem w mediach. 20-krotni mistrzowie Anglii powoli wstają z kolan po ciężkich latach. Michael Carrick przywrócił ich do Ligi Mistrzów, zajmując 3. miejsce w poprzednim sezonie Premier League.