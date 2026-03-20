Brzęczek ogłosił powołania. Nowe twarze w młodzieżówce

17:13, 20. marca 2026
Wojciech Mazurek
Źródło: Łączy Nas Piłka

Reprezentacja Polski U21 walczy o awans na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Jerzy Brzęczek ogłosił powołania na marcowe zgrupowanie. W kadrze pojawiło się kilka nowych nazwisk.

Jerzy Brzęczek
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Reprezentacja Polski do lat 21 jest na dobrej drodze, aby zakwalifikować się do młodzieżowych Mistrzostw Europy w przyszłym roku. Biało-Czerwoni po 6. kolejkach są na 1. miejscu w grupie z kompletem punktów. Podopieczni Jerzego Brzęczka na jesień pokonali m.in. faworyzowaną reprezentację Włoch. W marcu rozegrają kolejne dwa mecze eliminacyjne z Armenią oraz Czarnogórą.

W piątek (20 marca) chwilę po ogłoszeniu powołań do pierwszej reprezentacji w mediach społecznościowych pojawiła się lista zawodników, jakich powołał Jerzy Brzęczek. W młodzieżówce doszło do kilku zmian personalnych. Zabrakło m.in. Oskara Pietuszewskiego, który ma szanse na debiut w dorosłej kadrze oraz Tomasza Pieńki, który leczy kontuzję.

Z nowych twarzy przede wszystkim można wyróżnić Wojciecha Mońkę z Lecha Poznań. W kontekście środkowego obrońcy powstała afera w przestrzeni medialnej związana z wcześniejszym powołaniem do reprezentacji U19. Powołanie dostał także Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów, Kacper Urbański z Legii Warszawa oraz Daniel Mikołajewski z włoskiej Parmy.

Pełna lista zawodników powołanych do reprezentacji Polski do lat 21:

Bramkarze: Zych, Abramowicz, Łubik

Obrońcy: Drapiński, Gurgul, Luberecki, Krajewski, Matysik, Nowak, Mońka, Potulski

Pomocnicy: Bartlewicz, Drachal, Faberski, Duda, Kocaba, Kozubal, Kowalczyk, Kuziemka, W. Urbański, K. Urbański

Napastnicy: Mikołajewski, Reguła

