Brzęczek ogłosił powołania. Nowe twarze w młodzieżówce

Nowe twarze w młodzieżówce. Brzęczek ogłosił powołania do kadry U21
Reprezentacja Polski do lat 21 jest na dobrej drodze, aby zakwalifikować się do młodzieżowych Mistrzostw Europy w przyszłym roku. Biało-Czerwoni po 6. kolejkach są na 1. miejscu w grupie z kompletem punktów. Podopieczni Jerzego Brzęczka na jesień pokonali m.in. faworyzowaną reprezentację Włoch. W marcu rozegrają kolejne dwa mecze eliminacyjne z Armenią oraz Czarnogórą.
W piątek (20 marca) chwilę po ogłoszeniu powołań do pierwszej reprezentacji w mediach społecznościowych pojawiła się lista zawodników, jakich powołał Jerzy Brzęczek. W młodzieżówce doszło do kilku zmian personalnych. Zabrakło m.in. Oskara Pietuszewskiego, który ma szanse na debiut w dorosłej kadrze oraz Tomasza Pieńki, który leczy kontuzję.
Z nowych twarzy przede wszystkim można wyróżnić Wojciecha Mońkę z Lecha Poznań. W kontekście środkowego obrońcy powstała afera w przestrzeni medialnej związana z wcześniejszym powołaniem do reprezentacji U19. Powołanie dostał także Szymon Bartlewicz z Chrobrego Głogów, Kacper Urbański z Legii Warszawa oraz Daniel Mikołajewski z włoskiej Parmy.
Pełna lista zawodników powołanych do reprezentacji Polski do lat 21:
Bramkarze: Zych, Abramowicz, Łubik
Obrońcy: Drapiński, Gurgul, Luberecki, Krajewski, Matysik, Nowak, Mońka, Potulski
Pomocnicy: Bartlewicz, Drachal, Faberski, Duda, Kocaba, Kozubal, Kowalczyk, Kuziemka, W. Urbański, K. Urbański
Napastnicy: Mikołajewski, Reguła