Brzęczek ma nowego asystenta. Wcześniej był selekcjonerem

11:54, 24. marca 2026
Źródło: futsal-polska.pl

Reprezentacja Polski do lat 21 walczy o awans na młodzieżowe Euro. Jerzy Brzęczek wzmocnił sztab szkoleniowy. Jak podaje serwis futsal-polska.pl, nowym asystentem selekcjonera został Błażej Korczyński.

Jerzy Brzęczek
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Reprezentacja Polski do lat 21 jest bardzo blisko awansu na młodzieżowe Mistrzostwa Europy. Po 6. kolejkach zajmują w eliminacjach 1. miejsce, wyprzedzając nawet reprezentację Włoch. W bezpośrednim starciu ze Squadra Azzurra pokonali rówieśników (2:1). W marcu zmierzą się z Armenią oraz Czarnogórą. Dwa zwycięstwa mogą znacząco przybliżyć ich do wygrania grupy.

Zanim jednak nasza młodzieżówka zagra z Armenią w Radomiu, Jerzy Brzęczek postanowił wzmocnić sztab szkoleniowy. Z informacji serwisu futsal-polska.pl wynika, że nowym asystentem w kadrze został Błażej Korczyński, selekcjoner futsalowej reprezentacji Polski. Korczyński pracę w sztabie Brzęczka będzie łączył z funkcją selekcjonera reprezentacji futsalowej.

– Jak dowiadujemy się w Polskim Związku Piłki Nożnej, Korczyński pozostanie trenerem futsalowej reprezentacji. […] Błażej Korczyński nie będzie już natomiast koordynatorem futsalu w PZPN, czyli nie będzie opiekował się także reprezentacjami U-19 i kobiet. […] Korczyński na nadmiar czasu nie będzie jednak narzekał, ponieważ został jednym z asystentów Jerzego Brzęczka, selekcjonera kadry piłkarskiej U-21 (pierwszym asystentem jest Dariusz Dudka) – czytamy na łamach serwisu.

Dla Korczyńskiego będzie to pierwsza praca w piłce nożnej. Dotychczas zajmował się tylko i wyłącznie futsalem. Oprócz pracy w PZPN prowadził również drużyny takie jak Jango Katowice czy Wisła Kraków.

