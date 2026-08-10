FC Barcelona finalizuje wielki transfer. Tyle będzie kosztował Rodri

FC Barcelona finalizuje wielki transfer. W najbliższym czasie do zespołu ma dołączyć Rodri. Mundo Deportivo informuje, że Katalończycy zapłacą 55 milionów euro za gwiazdę Man City.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Rodri

Barcelona zapłaci 55 milionów euro za Rodriego

FC Barcelona dokonała rzeczy, wydawało się niemożliwej. Przechwyciła wielki transfer, jaki miał sfinalizować Real Madryt. Na ostatniej prostej chwila zawahania kosztowała Królewskich utratę możliwości sprowadzenia zdobywcy Złotej Piłki z 2024 roku. Rodri zdecydował się wrócić do Hiszpanii, wybierając Dumę Katalonii. Środkowy pomocnik ustalił już warunki kontraktu z klubem.

Do pełni szczęścia brakuje jedynie porozumienia na linii Barcelona – Manchester City. O to jednak nie powinno być trudno. Rozmowy są na finiszu, a wszystko zostało praktycznie dogadane. Do ustalenia pozostały tylko drobne szczegóły.

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Barcelona finalizuje wielki transfer, a Mundo Deportivo ujawniło kwotę transakcji. Mistrzowie Hiszpanii mają zapłacić za Rodriego 55 milionów euro. W umowie ma zostać uwzględniona również kwota bonusu. Co więcej, niewykluczone, że do Manchesteru City powędruje dodatkowo jeden z piłkarzy Blaugrany. Nazwisko nie zostało jednak podane. W przyszłym tygodniu wszystko powinno być jasne.

Rodri spędził w Manchesterze City siedem ostatnich sezonów. Na Etihad Stadium trafił latem 2019 roku z Atletico Madryt. W barwach Obywateli rozegrał prawie 300 meczów, strzelając 28 bramek. Cztery razy wygrał Premier League i raz Ligę Mistrzów.