Korona Kielce rozstała się z pomocnikiem. Rekordowy transfer

Korona Kielce pobiła swój rekord transferowy. Tamar Svetlin przeniósł się do Saint-Etienne za 2,5 mln euro. Pomocnik podpisał z francuskim klubem kontrakt do czerwca 2030 roku.

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Tamar Svetlin nowym zawodnikiem Saint-Etienne. Padł rekord transferowy Korony

Korona Kielce traci pomocnika. Tamar Svetlin oficjalnie przeniósł się do AS Saint-Etienne, z którym podpisał kontrakt obowiązujący do końca czerwca 2030 roku. Dla kieleckiego klubu jest to historyczna transakcja, ponieważ Słoweniec został sprzedany za 2,5 miliona euro. Tym samym przebity został transfer Mariusza Fornalczyka do Widzewa Łódź za 1,5 mln euro.

25-letni pomocnik trafił do Kielc w 2025 roku z NK Celje. Svetlin w Żółto-Czerwonych barwach rozegrał w sumie 33 spotkania w lidze. W tym czasie zdobył jedną bramkę i dołożył jedną asystę. Teraz Słoweniec przenosi się do Francji i będzie występował na poziomie Ligue 2.

– Sama obecność w Saint-Etienne i widok centrum treningowego są niesamowicie ekscytujące. Wiem, co reprezentuje ten klub. Nie mogę się doczekać, aż wyjdę na boisko, będę trenować, poznam drużynę i zagram w tej legendarnej koszulce – powiedział Svetlin

– Tamar to reprezentant Słowenii, który dobrze czuje się z piłką i pasuje do profilu, którego szukaliśmy, aby wzmocnić naszą linię pomocy. To zawodnik z osobowością, który łatwo się zintegruje. Jego umiejętności techniczne w pomocy będą nieocenione dla całego zespołu – stwierdził dyrektor sportowy, Loic Perrin. Saint-Etienne to 10-krotny mistrz kraju. Sezon 2026/2027 Zieloni rozpoczęli od pewnego zwycięstwa nad FC Sochaux (3:0).