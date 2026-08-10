PSG chce niewypał transferowy Juventusu. Zaskakujący cel

Jonathan David może opuścić Juventus, a zainteresowanie wykazuje Paris Saint Germain. Według "Corriere dello Sport" Francuzi mogą wykorzystać dobre relacje z Bianconerimi i ruszyć po Kanadyjczyka.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Campos chce Davida w Paryżu

Jonathan David znalazł się wśród zawodników, których Juventus jest gotowy sprzedać podczas letniego okna transferowego. Bianconeri chcą pozyskać nowego napastnika, a odejście Kanadyjczyka mogłoby zapewnić środki potrzebne do przeprowadzenia kolejnej operacji.

Paris Saint-Germain może stać się konkretnym kierunkiem dla Davida. Francuski klub potrzebuje wzmocnienia ofensywy po odejściu Goncalo Ramosa. Zwolennikiem transferu Kanadyjczyka ma być również Luis Campos. Działacz PSG doskonale zna napastnika, ponieważ wcześniej sprowadził go do Lille.

Juventus wycenia kartę zawodnika na kwotę od 20 do 30 milionów euro. Klub z Turynu preferowałby transfer definitywny, który pozwoliłby natychmiast pozyskać pieniądze na kolejnego napastnika. Nie została jednak całkowicie wykluczona możliwość wypożyczenia. Na razie nie wiadomo, na jaką formułę zdecydowałoby się PSG.

Rozmowy między klubami mogą dotyczyć również Ziona Suzukiego. Według Fabrizio Romano PSG jest blisko porozumienia z Parmą w sprawie transferu japońskiego bramkarza za około 35 milionów euro. Jego przyszłość po przeprowadzce do Paryża nie została jeszcze rozstrzygnięta. Jednym ze scenariuszy jest wypożyczenie, a zainteresowany takim rozwiązaniem może być Juventus.