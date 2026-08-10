Newcastle planuje transfer piłkarza Bayernu Monchium

Newcastle United szuka następcy Bruno Guimaraesa i Sandro Tonaliego. Według "Daily Mail" na liście Srok znalazł się Joao Palhinha, którego Bayern Monachium jest gotowy sprzedać.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Palhinha może wrócić do Premier League

Newcastle United musi przebudować środek pola po odejściu dwóch kluczowych zawodników. Guimaraes przeniósł się do Arsenalu za 75 milionów funtów. Klub stracił również Tonaliego, który trafił do Tottenhamu. Sroki zarobiły na sprzedaży obu pomocników około 175 milionów funtów.

Jednym z kandydatów do wzmocnienia zespołu jest Joao Palhinha. Według „Daily Mail” 31 letni Portugalczyk trafił na listę życzeń Newcastle. Bayern jest gotowy pozwolić mu na transfer definitywny po poprzednim sezonie, który zawodnik spędził na wypożyczeniu w Tottenhamie.

Sroki muszą jednak liczyć się z poważną konkurencją. Aston Villa prowadziła już rozmowy z Bayernem dotyczące potencjalnego transferu. Według talkSPORT Newcastle rozważa wkroczenie do negocjacji i przejęcie zawodnika sprzed nosa ligowego rywala.

Palhinha doskonale zna realia Premier League. Przed pobytem w Tottenhamie występował również w Fulham. Portugalczyk wyróżnia się fizycznym stylem gry oraz dużym zaangażowaniem w defensywie. W poprzednim sezonie rozegrał dla Tottenhamu 45 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zdobył siedem bramek i zanotował trzy asysty.

Sprzedaż Guimaraesa i Tonaliego zapewniła Newcastle znaczne środki na przebudowę drugiej linii. Palhinha może zaoferować drużynie przede wszystkim doświadczenie oraz umiejętności defensywne.