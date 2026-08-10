Fatalne wieści dla Barcelony. Pomocnik może wypaść na kilka miesięcy

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Roony Bardghji kontuzjowany

FC Barcelona ma poważny powód do niepokoju. Roony Bardghji doznał kontuzji kolana podczas poniedziałkowego treningu i według wstępnych informacji uraz może być bardzo poważny. Pojawiły się podejrzenia uszkodzenia więzadła krzyżowego, co w najgorszym scenariuszu oznaczałoby dla szwedzkiego skrzydłowego wielomiesięczną przerwę w grze.

Na tym etapie klub nie wydał jeszcze komunikatu dotyczącego stanu zdrowia zawodnika. Sztab medyczny Barcelony przeprowadził już pierwsze badania, ale konieczne będą kolejne testy, które pozwolą dokładnie określić zakres urazu. Diagnoza może zostać potwierdzona w najbliższych godzinach. Bardghji w przeszłości miał już poważne problemy z kolanem.

🚨 Roony Bardghji opuścił boisko treningowe ze łzami w oczach. [@monfortcarlos] (1️⃣) https://t.co/8ShhDt4x6b — BarcaInfo (@_BarcaInfo) August 10, 2026

Według informacji „Sportu”, w Barcelonie panuje duże zaniepokojenie sytuacją. Bardghji miał odczuwać spory ból po urazie i nie był w stanie kontynuować zajęć. Wstępne sygnały nie są optymistyczne. Bardghji wcześniej nie znalazł się w kadrze Barcelony na mecze towarzyskie z Udinese i Nottingham Forest. Decyzja Hansiego Flicka miała być związana przede wszystkim z planowanym wypożyczeniem Szweda.

Bardghji znajdował się na celowniku Ajaxu Amsterdam oraz klubów z 1. Bundesligi. W sezonie 2025/2026 Szwed rozegrał 21 meczów w La Liga i zdobył jedną bramkę. Do katalońskiego giganta trafił z Kopenhagi. Kontrakt 20-latka na Camp Nou obowiązuje do lata 2029 roku.