Boniek mówi wprost o losowaniu grup MŚ. Zaskoczył

Dzisiaj wieczorem odbędzie się losowanie grup piłkarskich Mistrzostw Świata w 2026 roku. Polska nie jest jeszcze pewne udziału w imprezie, ale pozna potencjalnych rywali. Zbigniew Boniek na łamach "Weszło" mówi, że obecnie nie ma to jednak znaczenia.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek uspokaja: trzeba skoncentrować się na barażach

Reprezentacja Polski wywalczyła sobie prawo gry w barażach o awans na Mistrzostwa Świata w 2026 roku. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w swojej grupie i w pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Albanii. Ten mecz odbędzie się w Warszawie. Następnie jednak czeka nas wyjazd; tutaj rywalem będzie zespół, który wygra rywalizację w parze Szwecja – Ukraina.

Niemniej Polacy nie są bez szans, choć oczywiście zadanie nie jest też przesadnie łatwe. Niezależnie od tego, co będzie się działo w marcu, to już teraz poznamy jednak zespoły, z którymi potencjalnie możemy zmierzyć się na turnieju w USA, Meksyku oraz Kanadzie. Opcji oczywiście jest wiele, ale chociażby Zbigniew Boniek zwraca uwagę na fakt, że najpierw trzeba skupić się na awansie, a dopiero potem myśleć o rywalach.

– Nie mam żadnych życzeń, bo podchodzę do tego zupełnie na chłodno. Bo wiecie jak jest: myślał indyk o niedzieli, a w sobotę łeb ucięli. Skoncentrowałbym się w pełni na barażach. Jeśli pojedziemy na mundial, to będziemy mieli bardzo duże szanse, by wyjść z grupy – obojętnie do jakiej trafimy – stwierdził Zbigniew Boniek na łamach „Weszło”.

