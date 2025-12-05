Lewandowski na radarze gigantów. Mógłby liczyć na 35 milionów rocznie

Robert Lewandowski latem może opuścić FC Barceloną i to za darmo. Wówczas wygasa jego umowa. Według informacji przekazanych przez "365Scores" Polak jest na radarze arabskiego funduszu inwestycyjnego i mógłby liczyć na zarobi w wysokości nawet 35 milionów euro.

Lewandowski w Arabii może zarobić nawet 35 milionów w rok

Robert Lewandowski ma przed sobą najprawdopodobniej najtrudniejszy okres w ostatnich latach. Wszystko bowiem przez fakt, że najbliższe miesiące zdecydują o jego przyszłości i miejscu, w którym będzie kontynuował karierę. W czerwcu 2026 roku wygasa jego kontrakt z FC Barceloną i część źródeł twierdzi, że nie będzie on przedłużony. I choć oczywiście ostatecznej decyzji jeszcze nie ma, to niepewność ta wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym.

Według informacji przekazanych przez serwis „365Scores”, Robert Lewandowski znalazł się na celowniku arabskiego funduszu inwestycyjnego, który zabiega o jego sprowadzenie do ligi arabskiej. Polak zaproponowany miałby zostać trzem klubom. Najważniejsze jest jednak to, na jakie zarobki mógłby liczyć napastnik FC Barcelony po transferze na Półwysep Arabski. Zgodnie z wieściami powyższego źródła, Lewandowski zarabiałby nawet 35 milionów euro rocznie, co szczególnie na piłkarza w jego wieku jest wielką kwotą.

Robert Lewandowski w tym sezonie do tej pory w barwach FC Barcelony rozegrał 16 spotkań, w których zdobył osiem goli oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla Dumy Katalonii zdobył jednak ponad 100 goli. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-letniego kapitana reprezentacji Polski na 10 milionów euro. Wcześniej spekulowano o zainteresowaniu ze strony m.in. AC Milanu.

