Alarm w młodzieżówce! Brzęczek myśli o awaryjnym powołaniu

Reprezentacja Polski do lat 21 znalazła się w trudnej sytuacji. Kilku zawodników nie zagra w najbliższym meczu z Czarnogórą. Z informacji TVP Sport wynika, że Jerzy Brzęczek myśli o dowołaniu piłkarza.

Jakubczyk blisko awaryjnego powołania do kadry U21

Reprezentacja Polski do lat 21 ma na swoim koncie siedem zwycięstw w eliminacjach Mistrzostw Europy. W piątek (27 marca) podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali kolejne spotkanie, pokonując Armenię (4:1). Niestety, ale komplet punktów okupili kontuzjami dwóch zawodników. Z urazem skończył Mateusz Kowalczyk oraz Filip Kocaba.

Dodatkowo sytuację komplikuje fakt, że z Czarnogórą ze względu na nadmiar żółtych kartek nie zagra Kacper Duda. Biorąc pod uwagę nieobecność jeszcze trzech innych zawodników jak Oskar Pietuszewski, Tomasz Pieńko i Maciej Kuziemka sytuacja kadrowa jest bardzo trudna. Z informacji TVP Sport wynika, że selekcjoner młodzieżówki rozważa dowołanie kolejnego piłkarza.

Do zespołu na zgrupowaniu może dołączyć Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia. 21-latek gra na pozycji defensywnego pomocnika. Obecnie jest na zgrupowaniu reprezentacji U20, w której zagrał w starciu z Rumunią (1:0) w ramach Elite League. Na boiskach Ekstraklasy wystąpił w tym sezonie w 24 spotkaniach, zdobywając dwie bramki i notując asystę.

Po 7. kolejkach w grupie E reprezentacja Polski zajmuje 1. miejsce z dorobkiem 21 punktów. Przed kadrą Jerzego Brzęczka jeszcze mecze z takimi zespołami jak Czarnogóra, Szwecja oraz Włochy. Na ten moment wiele wskazuje na to, że decydujące starcie o awans na Euro będzie mieć miejsce w ostatniej kolejce z reprezentacją Włoch. W listopadzie nasza młodzieżówka pokonała rówieśników z Włoch (2:1).