Lech, Jagiellonia, Górnik, a może Legia? Wyliczono szanse na wygranie Ekstraklasy

13:31, 8. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Piotr Klimek

PKO BP Ekstraklasa pędzi jak szalona. Za nami 7. kolejek ligowych. Piotr Klimek wyliczył, kto ma największe szanse na mistrzostwo Polski. Zdecydowanym faworytem jest Lech Poznań.

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Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Ekstraklasa logo

Lech Poznań faworytem do mistrzostwa Polski

Początek sezonu w PKO BP Ekstraklasie przyniósł kilka niespodzianek. Przede wszystkim mowa o Rakowie Częstochowa, który okazał się największym rozczarowaniem pierwszych kolejek. Po sześciu rozegranych meczach Medaliki mają na swoim koncie zero punktów i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Słabo spisuje się również Widzew Łódź, który na ten moment ma 7 punktów i plasuje się na 13. miejscu.

Wśród pozytywnych zaskoczeń na pewno można wymienić beniaminka tego sezonu, czyli Wisłę Kraków, a także dobrze radzącego sobie Piasta Gliwice. Piotr Klimek wyliczył szanse wszystkich drużyn na mistrzostwo Polski po rozegraniu 7. kolejek w PKO BP Ekstraklasie. Faworyt jest zdecydowany.

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Największe szanse na triumf w Ekstraklasie ma obecnie Lech Poznań. Za obrońcą tytułu jest Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa i Górnik Zabrze. Pozostałe drużyny matematycznie mają mniej niż 1.3% szans na mistrzostwo. Największe szanse na spadek ma Motor Lublin, Wisła Płock i Wieczysta Kraków.

Prognozowana tabela Ekstraklasy na ten moment wg. Piotra Klimka:

  1. Lech Poznań
  2. Jagiellonia Białystok
  3. Legia Warszawa
  4. Górnik Zabrze
  5. GKS Katowice
  6. Pogoń Szczecin
  7. Korona Kielce
  8. Wisła Kraków
  9. Piast Gliwice
  10. Raków Częstochowa
  11. Cracovia
  12. Zagłębie Lubin
  13. Widzew Łódź
  14. Radomiak Radom
  15. Śląsk Wrocław
  16. Motor Lublin
  17. Wisła Płock
  18. Wieczysta Kraków

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