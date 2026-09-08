Lech, Jagiellonia, Górnik, a może Legia? Wyliczono szanse na wygranie Ekstraklasy

Lech Poznań faworytem do mistrzostwa Polski
Początek sezonu w PKO BP Ekstraklasie przyniósł kilka niespodzianek. Przede wszystkim mowa o Rakowie Częstochowa, który okazał się największym rozczarowaniem pierwszych kolejek. Po sześciu rozegranych meczach Medaliki mają na swoim koncie zero punktów i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Słabo spisuje się również Widzew Łódź, który na ten moment ma 7 punktów i plasuje się na 13. miejscu.
Wśród pozytywnych zaskoczeń na pewno można wymienić beniaminka tego sezonu, czyli Wisłę Kraków, a także dobrze radzącego sobie Piasta Gliwice. Piotr Klimek wyliczył szanse wszystkich drużyn na mistrzostwo Polski po rozegraniu 7. kolejek w PKO BP Ekstraklasie. Faworyt jest zdecydowany.
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Największe szanse na triumf w Ekstraklasie ma obecnie Lech Poznań. Za obrońcą tytułu jest Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa i Górnik Zabrze. Pozostałe drużyny matematycznie mają mniej niż 1.3% szans na mistrzostwo. Największe szanse na spadek ma Motor Lublin, Wisła Płock i Wieczysta Kraków.
Prognozowana tabela Ekstraklasy na ten moment wg. Piotra Klimka:
- Lech Poznań
- Jagiellonia Białystok
- Legia Warszawa
- Górnik Zabrze
- GKS Katowice
- Pogoń Szczecin
- Korona Kielce
- Wisła Kraków
- Piast Gliwice
- Raków Częstochowa
- Cracovia
- Zagłębie Lubin
- Widzew Łódź
- Radomiak Radom
- Śląsk Wrocław
- Motor Lublin
- Wisła Płock
- Wieczysta Kraków