Mourinho może zapisać się w historii Ligi Mistrzów. Nikt tego nie dokonał

Jose Mourinho może zostać rekordzistą Ligi Mistrzów
Jose Mourinho to jeden z najlepszych trenerów w historii piłki nożnej. Wygrywał mistrzostwo kraju w trzech z pięciu najlepszych lig w Europie oraz jako pierwszy w historii wygrał wszystkie trzy europejskie puchary. W Lidze Mistrzów należy do ścisłego grona siedmiu szkoleniowców, którzy wygrywali trofeum z więcej niż jednym klubem. Portugalczyk sięgał po Puchar Europy dwukrotnie w latach 2004 z FC Porto oraz 2010 z Interem Mediolan.
Od lipca Mourinho jest ponownie trenerem Realu Madryt. W przeszłości prowadził Los Blancos w latach 2010-2013, ale nie udało mu się wygrać Ligi Mistrzów. W trakcie drugiej kadencji triumf w europejskich pucharach jest jednym z głównych czynników.
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Jeśli Mourinho wygrałby Ligę Mistrzów z Realem Madryt, zapisałby się w historii rozgrywek. Jeszcze żaden trener nie wygrał tego trofeum z trzema różnymi klubami. Oprócz „The Special One” z dwiema drużynami Ligę Mistrzów wygrywał m.in. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Luis Enrique czy Jupp Heynckes.
Trenerzy, którzy wygrywali Ligę Mistrzów z co najmniej dwoma klubami:
- Jose Mourinho (Inter Mediolan i Real Madryt)
- Carlo Ancelotti (Liverpool i Real Madryt)
- Pep Guardiola (FC Barcelona i Manchester City)
- Luis Enrique (FC Barcelona i Paris Saint-Germain)
- Jupp Heynckes (Real Madryt i Bayern Monachium)
- Ernst Happel (Feyenoord i HSV Hamburg)
- Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund i Bayern Monachium)