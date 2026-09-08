Mourinho może zapisać się w historii Ligi Mistrzów. Nikt tego nie dokonał

Jose Mourinho jest w gronie siedmiu trenerów, którzy wygrywali Ligę Mistrzów z co najmniej dwoma klubami. Jeszcze nikt nie dokonał tego w trzech różnych drużynach. W tym sezonie Portugalczyk będzie miał szanse, żeby zapisać się w historii, jeśli Real Madryt wygra rozgrywki.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho może zostać rekordzistą Ligi Mistrzów

Jose Mourinho to jeden z najlepszych trenerów w historii piłki nożnej. Wygrywał mistrzostwo kraju w trzech z pięciu najlepszych lig w Europie oraz jako pierwszy w historii wygrał wszystkie trzy europejskie puchary. W Lidze Mistrzów należy do ścisłego grona siedmiu szkoleniowców, którzy wygrywali trofeum z więcej niż jednym klubem. Portugalczyk sięgał po Puchar Europy dwukrotnie w latach 2004 z FC Porto oraz 2010 z Interem Mediolan.

Od lipca Mourinho jest ponownie trenerem Realu Madryt. W przeszłości prowadził Los Blancos w latach 2010-2013, ale nie udało mu się wygrać Ligi Mistrzów. W trakcie drugiej kadencji triumf w europejskich pucharach jest jednym z głównych czynników.

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Jeśli Mourinho wygrałby Ligę Mistrzów z Realem Madryt, zapisałby się w historii rozgrywek. Jeszcze żaden trener nie wygrał tego trofeum z trzema różnymi klubami. Oprócz „The Special One” z dwiema drużynami Ligę Mistrzów wygrywał m.in. Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Luis Enrique czy Jupp Heynckes.

Trenerzy, którzy wygrywali Ligę Mistrzów z co najmniej dwoma klubami: