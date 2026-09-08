Kane wskazał faworyta Ligi Mistrzów. Zero wątpliwości

Liga Mistrzów to najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie. Harry Kane w rozmowie z TNT Sports wskazał faworyta do zwycięstwa. Anglik wybrał Bayern Monachium, w którym występuje.

fot. DeFodi Images / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium faworytem do wygrania Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów startuje już dziś, czyli we wtorek (8 września). Do walki o najcenniejsze trofeum w klubowym futbolu przystąpi 36 drużyn. Po raz kolejny tytułu bronić będzie Paris Saint-Germain. Francuski gigant wygrał dwie poprzednie edycje elitarnych rozgrywek. Wszyscy marzą o tym, żeby 5 czerwca 2027 roku wyjść na murawę Estadio Metropolitano w Madrycie i zagrać w wielkim finale. Faworytów do końcowego zwycięstwa jest co najmniej kilku.

W gronie drużyn, które mają największe szanse, wymienić można m.in. PSG, Bayern Monachium, Real Madryt, FC Barcelonę czy Man City. Harry Kane w rozmowie z TNT Sports wskazał swojego faworyta. Łatwo się domyślić, że wybrał klub, w którym sam występuje, czyli Bayern.

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– Naprawdę jesteśmy bardzo blisko. Myślę, że w zeszłym roku zdecydowały naprawdę minimalne różnice. Odpadliśmy przecież z zespołem, który wygrał Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu. Teraz wchodzimy w ten sezon z przekonaniem, że to musi być nasz rok – powiedział Harry Kane w rozmowie z TNT Sports.

W poprzednim sezonie Bawarczycy odpadli w półfinale, przegrywając z PSG. Podobnie było w 2024 roku, lecz wtedy pokonał ich Real Madryt. Z kolei w kampanii 2024/2025 przegrali z Interem Mediolan w ćwierćfinale. Warto zauważyć, że w ostatnich czterech edycjach za każdym razem odpadali w dwumeczu z późniejszym triumfatorem (PSG, Man City i Real) lub finalistą rozgrywek (Inter).