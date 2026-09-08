Liga Mistrzów 2026/2027 to rywalizacja najlepszych klubów Europy. Sprawdź, gdzie oglądać mecze, transmisje w TV i online oraz które spotkania pokaże CANAL+ i TVP.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

Liga Mistrzów 2026/27 – gdzie oglądać? Prawa telewizyjne

W sezonie 2026/2027 kibice w Polsce będą mogli oglądać Ligę Mistrzów za pośrednictwem CANAL+ oraz Telewizji Polskiej. Najważniejsze mecze europejskiej elity będą dostępne na antenach CANAL+ Extra, a także w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+.

Część spotkań będzie również pokazywana przez TVP. Publiczny nadawca posiada możliwość transmitowania wybranych meczów Ligi Mistrzów, dzięki czemu kibice mogą śledzić najważniejsze wydarzenia także w otwartej telewizji.

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Sezon 2026/2027 zapowiada się szczególnie interesująco. W walce o najważniejsze klubowe trofeum w Europie ponownie zobaczymy największe marki światowej piłki nożnej. Na boisku pojawią się między innymi: Real Madryt, FC Barcelona, Bayern Monachium, Manchester City, Liverpool, Paris Saint-Germain czy Inter Mediolan.

Liga Mistrzów – transmisje w TV

Mecze Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 będą transmitowane w Polsce na antenach CANAL+ Extra. Poszczególne spotkania zostaną rozdzielone pomiędzy dostępne kanały w zależności od terminarza oraz liczby meczów rozgrywanych tego samego dnia.

W związku z powyższym kibice będą mogli śledzić równolegle kilka spotkań w ramach jednej kolejki. Szczególną uwagę warto zwrócić na fazę zasadniczą, w której jednego wieczoru odbywa się wiele starć z udziałem europejskich gigantów.

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Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania limitu dostępnych voucherów. Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji.

Wybrane spotkania Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć również na antenach TVP. Publiczny nadawca pokaże najważniejsze mecze zgodnie z obowiązującym pakietem transmisyjnym.

Liga Mistrzów – transmisje online

Fani piłki nożnej, którzy nie korzystają z tradycyjnej telewizji, mogą oglądać Ligę Mistrzów również przez internet. Transmisje spotkań będą dostępne za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+. To rozwiązanie pozwala śledzić mecze na różnych urządzeniach, między innymi na komputerach, smartfonach, tabletach oraz telewizorach z dostępem do aplikacji.

Wybrane spotkania będzie można oglądać również online za pośrednictwem TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Dotyczy to meczów udostępnionych przez Telewizję Polską w ramach jej praw do rozgrywek.

Liga Mistrzów, transmisje za darmo w TVP Sport

Telewizja Polska pozostaje ważnym elementem oferty dla kibiców, którzy chcą oglądać wybrane mecze Ligi Mistrzów bez konieczności korzystania z płatnego pakietu CANAL+. Spotkania wybrane do transmisji przez TVP będą dostępne na antenie telewizyjnej, a także online za pośrednictwem TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport.

Warto jednak pamiętać, że TVP nie pokazuje wszystkich meczów Ligi Mistrzów. Pełniejszy dostęp do rozgrywek zapewnia oferta CANAL+, obejmująca transmisje na antenach CANAL+ Extra oraz w serwisie streamingowym.

Największe hity Ligi Mistrzów 2026/2027

Liga Mistrzów tradycyjnie przyniesie spotkania, na które kibice czekają przez cały sezon. W centrum uwagi znajdą się starcia największych europejskich klubów.

Szczególnie interesująco zapowiadają się starcia z udziałem Realu Madryt, Barcelony, Bayernu Monachium, Manchesteru City, Liverpoolu, Paris Saint-Germain czy Interu Mediolan. W późniejszej fazie rozgrywek każde spotkanie może mieć ogromne znaczenie dla walki o awans do kolejnej rundy.

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Największe emocje czekają kibiców jednak w fazie pucharowej. Ćwierćfinały, półfinały i finał Ligi Mistrzów będą kulminacyjnymi momentami całego sezonu.

Gdzie oglądać mecze Ligi Mistrzów? Mecze Ligi Mistrzów w sezonie 2026/2027 można oglądać w Polsce przede wszystkim na antenach CANAL+ Extra oraz online za pośrednictwem platformy streamingowej CANAL+. Wybrane spotkania pokaże również TVP. Transmisje Telewizji Polskiej będą dostępne w telewizji, na stronie TVPSport.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Kto transmituje Ligę Mistrzów Polsce? W sezonie 2026/2027 prawa do transmisji Ligi Mistrzów w Polsce posiada CANAL+, który pokazuje rozgrywki na antenach CANAL+ Extra oraz za pośrednictwem swojej platformy streamingowej.

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