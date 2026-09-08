Lamine Yamal dostał pytanie o Złotą Piłkę. Jego odpowiedź mówi wszystko

15:28, 8. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sports Central (YouTube)

Lamine Yamal nie ukrywa, że marzy o Złotej Piłce. Hiszpan mówił o tym podczas konferencji prasowej transmitowanej na kanale Sports Central na platformie YouTube.

Lamine Yamal
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal nie owijał w bawełnę

Lamine Yamal po raz kolejny został włączony do grona zawodników walczących o najbardziej prestiżową indywidualną nagrodę w futbolu. Gwiazda FC Barcelony ma za sobą kolejną kampanię, w której regularnie potwierdzał, że mimo młodego wieku potrafi odgrywać kluczową rolę na najwyższym poziomie.

19-latek nie ukrywa, że Złota Piłka znajduje się wśród jego ambicji. Jednocześnie nie chce, aby indywidualne wyróżnienia przesłoniły mu najważniejszy cel, czyli rozwój oraz sukcesy zespołu. W jego podejściu trudno doszukać się nerwowego oczekiwania na werdykt

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– Nie będę błagał o nic. Jeśli się pojawi, będę wdzięczny, zwłaszcza kolegom z drużyny, zarówno w klubie, jak i w reprezentacji – powiedział Lamine Yamal w trakcie konferencji prasowe transmitowanej na kanale Sports Central na YouTube.

Zawodnik zaznaczył tym samym, że ewentualne zwycięstwo traktowałby przede wszystkim jako efekt pracy całego zespołu. Dla reprezentanta Hiszpanii nominacja sama w sobie jest jednak kolejnym potwierdzeniem pozycji, jaką zbudował w światowym futbolu w bardzo krótkim czasie.

Co istotne, młody Hiszpan już wcześniej otwarcie mówił o chęci zdobycia Złotej Piłki. Teraz jego słowa pokazują jednak inne podejście. Zamiast koncentrować się na wyścigu o trofeum, chce przede wszystkim robić swoje na boisku. – Jeśli się uda, będę wdzięczny – podkreślił Lamine Yamal, który wciąż ma przed sobą ogromną przestrzeń do rozwoju.

Jeżeli zawodnik Blaugrany utrzyma obecny poziom, jego nazwisko może przez kolejne lata regularnie pojawiać się w dyskusjach o Złotej Piłce. Tym razem sam Lamine Yamal podchodzi do tego jednak bez wielkich deklaracji i jasno daje do zrozumienia, że nie zamierza niczego wymuszać.

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