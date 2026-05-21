Yamal, Pietuszewski i trzech innych Polaków. Nominacje do nagrody Golden Boy

Nominacje Polaków do nagrody Golden Boy

Z całą pewnością w ostatnich miesiącach wyłoniło się wielu niezwykle utalentowanych zawodników w naszym kraju. To przecież czas, w którym rozkwitł prawdziwy talent Oskara Pietuszewskiego, poza tym do świadomości kibiców przebił się Kacper Potulski, a świetne recenzje w PKO Ekstraklasie zbierają Wojciech Mońka oraz Michał Gurgul. Te cztery nazwiska nie są przypadkowe, bowiem właśnie oni znaleźni się wśród nominowanych do nagrody Golden Boy, a więc najważniejszego plebiscytu obok Złotej Piłki w futbolowej Europie.

Naturalnie na liście stu nazwisk opublikowanych przez „Tuttosport” we współpracy z serwisem „Transfermarkt” znajdują się także gwiazdy obecnego futbolu. Należy do nich m.in. Lamine Yamal, który w barwach Barcelony czarował w ostatnich miesiącach i w kończącym się sezonie. Także jego klubowy kolega, Pau Cubarsi jest wśród nominowanych. I choć do finału plebiscytu pozostało jeszcze wiele miesięcy, to obecność czterech Polaków w tym gronie może cieszyć.

Oskar Pietuszewski w tym sezonie rozegrał w sumie 49 spotkań, w których zdobył sześć goli oraz zanotował sześć goli. Po transferze do FC Porto wartość skrzydłowego urosła według serwisu „Transfermarkt” aż do 20 milionów euro. Kacper Potulski z kolei w FSV Mainz wystąpił 29 razu i raz wpisał się na listę strzelców. Wycena 18-letniego stopera to 12 milionów euro. Z kolei Wojciech Mońka oraz Michał Gurgul w Lechu Poznań rozegrali odpowiednio 30 i 45 meczy. Wyceniani są na 4 oraz 3 miliony euro.

