Real Madryt szykuje się na duże zmiany kadrowe. Jose Mourinho po analizie zespołu uznał, że drużynie brakuje równowagi. Portugalczyk oczekuje wzmocnień już tego lata w klubie

Real Madryt usłyszał ostrzeżenie od Mourinho. Potrzebne są zmiany

Real Madryt jest coraz bliżej rozpoczęcia nowego projektu pod wodzą Jose Mourinho. Jak informuje „Marca”, portugalski szkoleniowiec nie jest do końca zadowolony z obecnego kształtu kadry i już na starcie pracy wskazał obszary wymagające pilnych zmian. Według hiszpańskiego dziennika trener uważa, że w drużynie panuje wyraźna nierównowaga, która w ostatnich miesiącach miała wpływ na wyniki zespołu.

Według źródła Mourinho dokładnie przeanalizował potencjał Królewskich podczas spotkań Ligi Mistrzów pomiędzy Benfiką a madrycką ekipą. To właśnie wtedy miał dojść do wniosku, że na niektórych pozycjach rywalizacja jest zbyt duża, podczas gdy w innych brakuje jakości oraz odpowiedniej konkurencji. Portugalczyk chce więc przebudować skład w taki sposób, aby drużyna była bardziej kompletna i lepiej przygotowana do walki o najważniejsze trofea.

Hiszpańskie media podkreślają również, że Mourinho oczekuje pełnego wsparcia ze strony władz klubu. „Marca” twierdzi, że trener chce mieć decydujący głos w sprawach sportowych i unikać sytuacji, w której osoby spoza sztabu wpływają na decyzje dotyczące pierwszego zespołu. Dla szkoleniowca kluczowa jest pełna kontrola nad projektem oraz jasny podział kompetencji.

Wcześniej pojawiły się informacje, że Real Madryt zawarł z Mourinho dwuletni kontrakt, a klub miał zapłacić Benfice około trzech milionów euro klauzuli odstępnego. Jeśli doniesienia się potwierdzą, najbliższe okno transferowe może być dla Madrytczyków wyjątkowo intensywne.