Ernest Muci pobił rekord transferowy. Definitywne przenosiny

Ernest Muci został wykupiony przez Trabzonspor. Kwota tej transakcji wyniosła 8,5 miliona euro, co oznacza najdroższy transfer w całej historii tego tureckiego klubu.

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Ernest Muci

Oficjalnie: Trabzonspor wykupił Ernesta Muciego

Trabzonspor poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o wykupieniu Ernesta Muciego z Besiktasu Stambuł. 25-letni pomocnik, który dotychczas występował w tym ekipie Bordowo-Niebieskich na zasadzie wypożyczenia, właśnie został bohaterem transferu definitywnego. Albański gwiazdor podpisał z nowym pracodawcą długoterminowy kontrakt i ma być jednym z liderów zespołu w kolejnych sezonach. Władze tureckiego klubu od dawna były przekonane, że chcą zatrzymać tego zawodnika na stałe.

Kwota opisywanej transakcji wyniosła 8,5 miliona euro, co oznacza, że Trabzonspor dokonał najdroższego zakupu w całej swojej historii. Muci wyprzedził takich piłkarzy jak Majeed Waris oraz Gokhan Unal, którzy w przeszłości kosztowali nieco mniej. Włodarze z Medical Park Stadyumu są zachwyceni postawą mierzącego 180 centymetrów piłkarza i nie mieli żadnych wątpliwości, decydując się na jego wykupienie po udanym okresie wypożyczenia.

17-krotny reprezentant Albanii w trwającej kampanii rozegrał 40 meczów, zdobył 15 bramek i zanotował 9 asyst. Warto przypomnieć, że ofensywny pomocnik w przeszłości występował w Legii Warszawa, której koszulkę przywdziewał w latach 2021-2024. Stołeczny klub sprzedał go później za około 10 milionów euro, inkasując bardzo duży zysk. Ernest Muci w piłkarskim CV posiada też albańskie drużyny – KF Tirana oraz FC Dinamo City.