AS Roma wzięła pod lupę hiszpańskiego defensora

20:52, 30. lipca 2026 21:56, 30. lipca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

AS Roma planuje jeszcze bardziej wzmocnić swój skład. Jak podaje Ekrem Konur, kandydatem do przeprowadzki na Stadio Olimpico jest Ivan Fresneda.

Gian Piero Gasperini
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Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Ivan Fresneda przyciągnął uwagę Romy

AS Roma pozostaje aktywna podczas trwającego letniego okienka transferowego. Rzymski klub wykupił dotychczas wypożyczonych Donyella Malena oraz Daniele Ghilardiego, a także sprowadził Santiago Castro z Bolonii za 35 milionów euro. Trener ekipy Giallorossich – Gian Piero Gasperini – liczy jednak na kolejne wzmocnienia, które zwiększą konkurencję w zespole Wilków przed nowym sezonem.

Doświadczony szkoleniowiec chciałby jeszcze pozyskać nowego prawego obrońcę. Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, na celowniku Romy znalazł się Ivan Fresneda. 21-letni Hiszpan, uchodzący za jeden z największych talentów na swojej pozycji, na co dzień reprezentuje Sporting Lizbona. Według doniesień rzymski gigant jest gotów zapłacić za niego około 15 milionów euro plus bonusy.

Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii występuje w portugalskim klubie od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade z Realu Valladolid za niespełna 10 milionów euro. W poprzedniej kampanii boczny defensor rozegrał 39 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.

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