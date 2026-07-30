Jack Grealish może zostać obsypany złotem. Zarobiłby fortunę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Al-Hilal wziął na celownik Jacka Grealisha

Jack Grealish znajduje się na wylocie z Manchesteru City i nie pojechał z drużyną The Citizens na przedsezonowe zgrupowanie. 30-letni skrzydłowy poprzednią kampanię spędził na wypożyczeniu w Evertonie, jednak klub z niebieskiej części Liverpoolu nie zdecydował się na jego wykupienie. Mimo to władze z Etihad Stadium nadal dążą do definitywnego rozstania z doświadczonym zawodnikiem i aktywnie poszukują dla niego nowego pracodawcy.

Jak poinformowała stacja radiowa „talkSPORT”, pomocną dłoń do Manchesteru City oraz Grealisha może wyciągnąć Al-Hilal. Saudyjski potentat szuka wzmocnienia lewej strony ataku i jest gotowy zaoferować Anglikowi niezwykle lukratywny kontrakt, na mocy którego gwiazdor zarobiłby fortunę. Taki scenariusz byłby korzystny nie tylko dla samego piłkarza, ale także dla giganta Premier League, który znacząco odciążyłby swoją listę płac.

Grealish przywdziewa koszulkę drużyny Obywateli od sierpnia 2021 roku, kiedy przeniósł się tam z Aston Villi za niespełna 120 milionów euro. Obecnie wartość rynkowa 39-krotnego reprezentanta Synów Albionu wynosi około 20 milionów euro. Skrzydłowy w ostatnim sezonie rozegrał 22 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt z Manchesterem City obowiązuje do 2027 roku.