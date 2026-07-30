Widzew Łódź był poważnie zainteresowany pozyskaniem Marina Soticka. Transfer młodego Chorwata jednak się wysypał. Ostatecznie zawodnik został wypożyczony z FC Basel do Hajduka Split.

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Marin Soticek

Oficjalnie: Marin Soticek wylądował w Hajduku Split

Widzew Łódź był poważnie zainteresowany sprowadzeniem Marina Soticka. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że transfer młodego Chorwata do zespołu Aleksandara Vukovicia jest realnym scenariuszem. Ostatecznie jednak rozmowy zakończyły się niepowodzeniem i obie strony nie doszły do porozumienia. W efekcie skrzydłowy nie trafi na boiska PKO Ekstraklasy i zdecydował się kontynuować swoją karierę w innym kierunku.

FC Basel oficjalnie potwierdziło, że Marin Soticek najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Hajduku Split. Chorwacki skrzydłowy będzie miał okazję regularnie występować w ojczyźnie, a klub ze Splitu liczy, że stanie się jednym z ważniejszych ogniw zespołu w walce o najwyższe cele.

Dla Widzewa Łódź oznacza to konieczność dalszych poszukiwań wzmocnień na skrzydłach. Łodzianie wysoko cenili umiejętności Marina Soticka i widzieli w nim zawodnika, który mógłby podnieść jakość ofensywy. Ostatecznie jednak transfer nie doszedł do skutku, dlatego działacze muszą skupić się na innych opcjach dostępnych na rynku.

Marin Soticek ma na koncie 70 występów w koszulce szwajcarskiego FC Basel. Utalentowany skrzydłowy zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także może się pochwalić dokładnie taką samą liczbą asyst.