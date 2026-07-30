Widzew Łódź kontynuuje poszukiwania wzmocnień. Jak się okazuje, polski klub może przeprowadzić transfer prosto ze Slavii Praga. Na ich radarze znalazł się David Doudera, 18-krotny reprezentant Czech - donosi Grzegorz Rudynek z "Przeglądu Sportowego Onet".

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

David Doudera wzbudził zainteresowanie Widzewa Łódź

Widzew Łódź nie zamierza kończyć swojej aktywności na rynku transferowym mimo rozpoczęcia sezonu PKO BP Ekstraklasy. Łodzianie wciąż pracują nad kolejnymi wzmocnieniami kadry. Jak informuje Grzegorz Rudynek z „Przeglądu Sportowego Onet”, na radarze klubu znalazł się David Doudera ze Slavii Praga. Co istotne, w grę ma wchodzić wypożyczenie 18-krotnego reprezentanta Czech.

Władze Widzewa liczą, że uda się przekonać Slavię Praga do czasowego oddania doświadczonego zawodnika. Taki ruch byłby korzystny dla wszystkich stron, a sam David Doudera miałby szansę na regularne występy w PKO BP Ekstraklasie. Na ten moment rozmowy są na wstępnym etapie, ale temat transferu pozostaje otwarty.

Ewentualne sprowadzenie Davida Doudery byłoby jednym z najgłośniejszych ruchów transferowych Widzewa tego lata. Czech ma za sobą występy w europejskich pucharach oraz 18 meczów w reprezentacji swojego kraju, dlatego jego przyjście znacząco podniosłoby jakość zespołu Aleksandara Vukovicia.

David Doudera dotychczas rozegrał 153 spotkania w koszulce Slavii Praga. Udało mu się strzelić 13 goli, a także zaliczył 22 asysty.