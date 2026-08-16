Barcelona szykuje wielki powrót! Gwiazdor wysłał jasny sygnał

Cancelo wstawił wymowne zdjęcie. Powrót do Barcelony coraz bliżej
Według najnowszych doniesień transfer Joao Cancelo do Barcelony to kwestia zaledwie kilku najbliższych dni. Piłkarz ma przylecieć do stolicy Katalonii w nadchodzącym tygodniu, by przejść testy medyczne i podpisać umowę. Sam zawodnik podgrzał atmosferę w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie w barwach Blaugrany z wymowną emotikoną klepsydry.
Kluczowym elementem pozostaje rozwiązanie kontraktu Portugalczyka z saudyjskim Al-Hilal. Wcześniejsze doniesienia mówiły o konieczności zapłacenia kwoty rzędu 10–15 milionów euro, lecz najnowsze wieści z Bliskiego Wschodu wskazują, że 32-latek może dołączyć do hiszpańskiego giganta bez kwoty odstępnego. Bez względu na ostateczną formę transferu, Duma Katalonii jest w pełni zdeterminowana, aby domknąć transakcję.
O ponowne sprowadzenie zawodnika mocno zabiegał Hansi Flick. Cancelo bez problemu potrafi obsadzić zarówno prawą, jak i lewą stronę defensywy. Niemiecki szkoleniowiec ceni jego umiejętności techniczne i swobodę w rozegraniu piłki, co pasuje do ofensywnego stylu gry hiszpańskiego zespołu.
Jeżeli formalności z saudyjskim klubem zostaną dopełnione zgodnie z planem, Flick zyska kluczowe wzmocnienie do obrony tuż przed startem nowego sezonu.