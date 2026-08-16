Amorim wygrał z Man United. Gwiazdor stanął w jego obronie

Ruben Amorim jako trener AC Milan pokonał Man United w meczu towarzyskim (4:2). W obronie trenera stanął Harry Maguire. W rozmowie ze Sky Sports przyznał, że to świetny trener, któremu po prostu nie wyszło w klubie.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Maguire broni Amorima po nieudanej przygodzie w Man United

Manchester United i AC Milan rozegrali w Polsce ostatni mecz sparingowy przed startem sezonu 2026/2027. Spotkanie odbyło się w sobotę (15 sierpnia) na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Było to pierwsze starcie Rubena Amorima z Czerwonymi Diabłami od momentu, gdy został zwolniony. Portugalczyk zrewanżował się byłej drużynie, wygrywając (4:2).

Amorim został zatrudniony w Milanie przed startem obecnego sezonu. Z kolei w Man United spędził nieco ponad rok. Za wyniki angielskiego giganta odpowiadał od listopada 2024 do stycznia 2026 roku. Był to kompletnie nieudany rozdział.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W obronie Amorima stanął jednak Harry Maguire. W rozmowie ze Sky Sports przyznał, że Portugalczyk to świetny trener, któremu po prostu nie wyszło w Manchesterze. Jednocześnie życzył Milanowi wspaniałego sezonu.

– Miło było zobaczyć Rubena Amorima. To świetny menedżer. Nie mogę powiedzieć o nim nic złego. Po prostu nie wyszło mu w Man United. Teraz jest w wielkim klubie. Będę ich śledził. Mam nadzieję, że zaliczą świetny sezon – mówił Harry Maguire.

Maguire pod wodzą Amorima rozegrał 40 meczów, w których strzelił 5 bramek. W sezonie 2024/2025 był kluczowym piłkarzem pierwszego składu. Natomiast w kolejnej kampanii był tylko zmiennikiem, na co wpływ miały problemy zdrowotne.