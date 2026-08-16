Ronaldo przemówił w sprawie końca kariery. To koniec

16:54, 16. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Vogue

Cristiano Ronaldo w wywiadzie dla Vogue odniósł się do zbliżającego się końca kariery. "To prawdopodobnie będzie mój ostatni rok w piłce nożnej" - ujawnił legendarny piłkarz. Kontrakt z Al-Nassr ma ważny do połowy 2027 roku.

Cristiano Ronaldo
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ogłasza ws. końca kariery

Cristiano Ronaldo to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii. Część kibiców go kocha, a część nienawidzi, ale nie można kwestionować jego osiągnięć. W trakcie bogatej kariery wygrał praktycznie wszystko, co było do wygrania. Obecnie cieszy się życiem w Arabii Saudyjskiej i powoli zbliża się do emerytury. Portugalczyk w nadchodzącym sezonie będzie obchodził 42. urodziny.

Nie tak dawno Ronaldo obchodził jeden z najważniejszych dni w swoim życiu. We wtorek (11 sierpnia) wziął ślub z wieloletnią partnerką Georginą Rodriguez. Przy okazji oboje udzielili wywiadu dla Vogue, poruszając nie tylko wątki prywatne, ale również sportowe.

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Najważniejsze informacja dotyczy końca kariery Portugalczyka. Cristiano Ronaldo przyznał, że będzie to prawdopodobnie jego ostatni sezon w karierze. Warto dodać, że obecny kontrakt z Al-Nassr obowiązuje go tylko do końca czerwca przyszłego roku.

To prawdopodobnie będzie mój ostatni rok w piłce nożnej. Chcę pozostawić po sobie spektakularne dziedzictwo – ujawnił Cristiano Ronaldo w wywiadzie dla Vogue.

W nadchodzącym sezonie Ronaldo będzie miał jeden cel – zdobyć 1000. bramkę w karierze. Do przebicia magicznej bariery brakuje mu tylko 24 goli. Obecnie ma na swoim koncie 976 trafień, biorąc pod uwagę grę w klubach oraz reprezentacji. W trakcie kariery bronił barw Sportingu CP, dwa razy Man United, Realu Madryt oraz Juventusu. M.in. pięć razy zdobywał Złotą Piłkę dla najlepszego piłkarza świata.

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