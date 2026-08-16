Górnik Zabrze – Wisła Kraków: gdzie oglądać?
W 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do ciekawej potyczki – Górnik Zabrze zmierzy się u siebie z Wisłą Kraków. Przed tą serią gier Trójkolorowi mają na koncie sześć punktów i zajmują trzecie miejsce w tabeli, natomiast Biała Gwiazda z takim samym dorobkiem plasuje się na piątej pozycji w stawce, ustępując swojemu rywalowi bilansem bramkowym. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Górnik Zabrze – Wisła Kraków.
Górnik Zabrze – Wisła Kraków: transmisja w TV
Mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a Wisłą Kraków oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Filip Surma i Kamil Kosowski.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Górnik Zabrze – Wisła Kraków: stream online
Pojedynek w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej CANAL+ online.
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Górnik Zabrze – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie
Górnik Zabrze – Wisła Kraków: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (16 sierpnia) o godzinie 20:15.
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