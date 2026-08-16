Górnik Zabrze – Wisła Kraków: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ten pojedynek zapowiada się bardzo interesująco. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 20:15.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Górnik Zabrze – Wisła Kraków: gdzie oglądać?

W 4. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do ciekawej potyczki – Górnik Zabrze zmierzy się u siebie z Wisłą Kraków. Przed tą serią gier Trójkolorowi mają na koncie sześć punktów i zajmują trzecie miejsce w tabeli, natomiast Biała Gwiazda z takim samym dorobkiem plasuje się na piątej pozycji w stawce, ustępując swojemu rywalowi bilansem bramkowym. Początek tej rywalizacji w niedzielę, 16 sierpnia o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Górnik Zabrze – Wisła Kraków.

Górnik Zabrze – Wisła Kraków: transmisja w TV

Mecz pomiędzy Górnikiem Zabrze a Wisłą Kraków oczywiście obejrzysz w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Zawody skomentują Filip Surma i Kamil Kosowski.

Górnik Zabrze – Wisła Kraków: stream online

Pojedynek w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępny również za pośrednictwem internetu. Starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej CANAL+ online.

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Górnik Zabrze – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie

Gornik Zabrze Wisla Krakow Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 sierpnia 2026 15:10

Górnik Zabrze – Wisła Kraków: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Górnik Zabrze – Wisła Kraków? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Górnik Zabrze – Wisła Kraków? Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (16 sierpnia) o godzinie 20:15.

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