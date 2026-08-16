Vuković domaga się transferów w Widzewie. Zdecydowany przekaz

16:32, 16. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Canal+ Sport / Weszło

Widzew Łódź ma zbyt wąską kadrę, przez co Aleksandar Vuković nie ma żadnego pola manewru. Cytowany przez serwis Weszło, przyznał, że potrzebuje transferów. Klub pracuje nad nowymi wzmocnieniami.

Aleksandar Vuković
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Vuković narzeka na wąską kadrę. Widzew planuje transfery

Widzew Łódź przegrał przed własną publicznością z Koroną Kielce. Była to pierwsza porażka w tym sezonie, lecz biorąc pod uwagę start w rozgrywkach ligowych, nie wypadł on najlepiej. Ich łączny bilans to zwycięstwo, dwa remisy i porażka po pierwszych czterech meczach.

Aleksandar Vuković w rozmowie z Canal+ Sport zdiagnozował problem Widzewa. Szkoleniowiec narzekał na wąską kadrę. Nie chodzi tylko o rywalizacje na poszczególnych pozycjach, ale także o zmiany w trakcie spotkania.

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Nie ulega wątpliwości, że na dzisiaj nie mamy pola manewru. Nie chodzi tylko o napastników. To, co powtarzałem pod koniec poprzedniego sezonu: nasza kadra jest bardzo wąska. W kontekście rywalizacji, jakiej potrzebujemy, jak i możliwości wprowadzania zmian – mówił Aleksandar Vuković, cytowany przez serwis Weszło.

Vuković podkreślił jednak, że w temacie transferów trwają pracę nad sprowadzeniem nowych zawodników. Do tej pory ściągnęli pięciu piłkarzy takich jak m.in. Karol Świderski, Jusuf Gazibegović czy Paulinho Baia.

Dzisiaj tak naprawę zagrali też zawodnicy, o których nie myślałem w kontekście tego meczu, że już jest czas na nich, jak chociażby Paulinho […] Prawda jest taka, że za dużo pola manewru w tej chwili nie ma. Ale wiem, że nad tym się pracuje. Okienko jeszcze trwa i zobaczymy, co przyniesie – dodał szkoleniowiec Widzewa Łódź.

Kolejne spotkanie Widzew Łódź rozegra za tydzień w weekend. Ich rywalem będzie Śląsk Wrocław. Potem czeka ich ligowe starcie z Lechem Poznań oraz pucharowa batalia z Koroną Kielce.

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