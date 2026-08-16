Gakpo dogadany z nowym klubem. Prosi Liverpool o zgodę na transfer

Cody Gakpo dogadał się z Tottenhamem i dąży do transferu. Poinformował już Liverpool, że zamierza dołączyć właśnie do ekipy Kogutów. Kluby do tej pory nie osiągnęły porozumienia.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Gakpo chce do Tottenhamu. Liverpool już wie

Cody Gakpo zrozumiał, że na Anfield nigdy nie będzie liderem drużyny. Liverpool intensywnie pracuje nad transferem Bradleya Barcoli, który najprawdopodobniej zastąpiłby właśnie holenderskiego skrzydłowego. Z tego powodu realnym rozwiązaniem stała się zmiana otoczenia, a szczególnie interesujący okazał się transfer do ligowego rywala The Reds. Na ten moment faworytem w walce o Gakpo jest Tottenham, z którym zawodnik zdążył już się porozumienić.

Gakpo ustalił warunki kontraktu i czeka na porozumienie między klubami. Jednocześnie dał do zrozumienia włodarzom Liverpoolu, że jego pragnieniem jest transfer właśnie do Tottenhamu.

The Reds oczekują za swojego piłkarza nieco ponad 60 milionów funtów. Tottenham szykuje ofertę, która powinna zadowolić angielskiego giganta i przekonać go do sprzedaży Holendra.

🚨 Cody Gakpo has told Liverpool he WANTS to leave and join Tottenham, with personal terms already agreed in principle. 🇳🇱



Liverpool want more than £60M, and Spurs are preparing a bid that could meet their valuation.



(Source: @TEAMtalk) pic.twitter.com/911B5fwLYc — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 16, 2026

27-letni Gakpo trafił na Anfield w 2023 roku za kwotę 42 milionów euro. W Liverpoolu miewał lepsze i gorsze okresy, ale nigdy nie wzbił się na wyżyny swoich umiejętności. W 180 meczach uzbierał w sumie 50 bramek oraz 23 asysty. Tottenham dostrzega w nim potencjalnego lidera ofensywy, dlatego jest mocno zdeterminowany, by dopiąć tę operację.