Robert Lewandowski bez błysku. Chicago Fire wykonało swoje zadanie

08:10, 7. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski nie strzelił gola w swoim czwartym występie w barwach Chicago Fire. Zespół Polaka pokonał jednak Club Necaxa (2:0) w pierwszym meczu fazy grupowej Leagues Cup.

Robert Lewandowski
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski bez bramki w Leagues Cup

Robert Lewandowski tego lata zakończył niezwykle ważny etap swojej kariery. Po czterech latach spędzonych w FC Barcelonie 37-letni napastnik zdecydował się na nowe wyzwanie i przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpoczął przygodę z Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku.

W zeszłym tygodniu Lewandowski zdobył pierwsze bramki w barwach Strażaków. Jego zespół odniósł ważne zwycięstwo nad Charlotte FC (2:1) w meczu Major League Soccer. Teraz Polak bierze udział z drużyną w rozgrywkach Leagues Cup.

Lewandowski pojawił się na boisku od pierwszych minut. Nie był to najlepszy występ doświadczonego snajpera i zakończył spotkanie bez zdobytej bramki przeciwko meksykańskiemu Club Necaxa. Gole dla zespołu prowadzonego przez Gregga Berhaltera strzelili Jonathan Dean w 31. minucie oraz Andrew Gutman w 69. minucie.

Były gwiazdor Bayernu Monachium i Dumy Katalonii został zmieniony w 64. minucie, a jego miejsce na boisku zajął Fin Robin Lod. Kolejne wyzwanie piłkarzy Chicago już w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. Lewandowski i spółka zmierzą się z Santos Laguna z Meksyku. Na koniec zmagań w Leagues Cup Strażacy zagrają z Cruz Azul.

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