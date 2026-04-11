Reprezentant Polski w tym sezonie już nie zagra. Klub ogłosił to oficjalnie

Filip Rózga z powodu kontuzji uda, której nabawił się na jednym z treningów, resztę sezonu będzie musiał opuścić. Reprezentant Polski był coraz ważniejszą postacią w barwach Sturmu Graz,

Filip Rózga

Filip Rózga z powodu kontuzji opuści resztę sezonu

Filip Rózga to bez dwóch zdań jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy młodego pokolenia w Polsce. Skrzydłowy, który obecnie występuje w barwach Sturmu Graz ma okazję pojawiać się na murawie także w koszulce reprezentacji Polski. Jan Urban bardzo chętnie stawia bowiem na tego zawodnika, a on – przynajmniej do tej pory – odpłaca się tym zaufaniem. Niemniej teraz z Austrii nadeszły złe wieści.

Według informacji przekazanych przez Sturm, Filip Rózga przez najbliższe kilka tygodni zmagać będzie się z urazem uda, którego nabawił się podczas jednego z treningów. To oznacza, że de facto do końca sezonu będzie on już wyłączony z rozgrywek ligowych. Z pewnością to spora strata dla zespołu, w którym Polak mógł liczyć na regularne występy i odgrywał znaczącą rolę.

Filip Rózga w tym sezonie łącznie rozegrał 31 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zanotował dwie asysty. 19-letni ofensywny pomocnik lub też skrzydłowy latem przeniósł się do tej ekipy z Cracovii za kwotę dwóch milionów euro. Serwis „Transfermarkt” aktualnie wycenia dwukrotnego reprezentanta Polski na 2,8 miliona euro. Jego kontrakt w Austrii obowiązuje do końca czerwca 2029 roku.

