Piast straci ważnego zawodnika? Zainteresowanie ze Szkocji

18:11, 29. maja 2026
Kacper Karpowicz
Piast Gliwice może wkrótce zostać mocno osłabiony. Jakub Lewicki jest łączony z przeprowadzką do Szkocji, ponieważ znalazł się na celowniku Hibernian - donosi Radosław Kałużny z "Przeglądu Sportowego Onet".

Jakub Lewicki może wzmocnić Hibernian

Piast Gliwice ma za sobą przeciętny sezon w PKO Ekstraklasie. Klub poinformował już o kontynuowaniu współpracy z Danielem Myśliwcem. Jak się okazuje, zespół jednak może zostać poważnie osłabiony. Radosław Kałużny z „Przeglądu Sportowego Onet” poinformował, że Jakub Lewicki może wylądować w Szkocji. Obrońca znalazł się bowiem pod obserwacją Hibernian.

Strata Jakuba Lewickiego byłaby bolesna dla Piasta Gliwice, ponieważ zawodnik od miesięcy odgrywa kluczową rolę w zespole. Na ten moment jednak głośno nie mówi się o jego przenosinach do szkockiej ligi. Hibernian wykazuje jedynie zainteresowanie. Jednak z biegiem czasu, sytuacja 20-latka może całkowicie ulec zmianie.

Jakub Lewicki pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Jagiellonii Białystok. W 2024 roku jednak defensor przeniósł się do Piasta Gliwice. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, ponieważ w tym zespole na dobre rozkwitł talent młodego obrońcy. Czas pokaże, czy finalnie 20-latek zasili szeregi Hibernian.

W poprzednim sezonie Jakub Lewicki rozegrał 29 spotkań w koszulce Piasta Gliwice. Młody defensor nie miał udziału przy strzelonym golu przez swoją drużynę. Licznik goli oraz asyst wynosi równe zero.

