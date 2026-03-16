Ancelotti ma dylemat przed MŚ. Neymar reaguje na spekulacje

Carlo Ancelotti według medialnych doniesień poważnie rozważa powołanie na mundial Neymara. Zawodnik ostatnio natomiast wypowiedział się na temat tego, czy zagra na mundialu.

Neymar o powołaniu na MŚ 2026

Carlo Ancelotti jest w trakcie analizy zawodników pod kątem powołania na mistrzostwa świata w Ameryce Północnej. Jednym z kandydatów do gry w trakcie turnieju w szeregach Canarinhos jest Neymar. Piłkarz ostatnio wypowiedział się na ten temat w kontekście gry w reprezentacji Brazylii w najbliższych spotkaniach kontrolnych.

– Czy jutro będzie powołanie? Niezależnie od tego, czy zostanę powołany, czy nie, zawsze będę kibicował reprezentacji Brazylii – mówił Neymar cytowany przez Globo.

Ostatnio nie brakowało doniesień w mediach, że były piłkarz FC Barcelony i Paris Saint-Germain znalazł się we wstępnej kadrze reprezentacji Brazylii na mundial w Ameryce Północnej. Neymar ogólnie ma na swoim koncie 128 spotkań, w których zdobył 79 bramek. Aktualnie piłkarz występuje w Santosie, z którym ma kontrakt ważny do końca tego roku.

Tymczasem w najbliższym czasie Canarinhos czekają dwa spotkania towarzyskie. Najpierw już 26 marca zmierzą się z Francją. Z kolei kilka dni później na drodze reprezentacji Brazylii stanie Chorwacja.

Na zbliżającym się turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku ekipa Carlo Ancelottiego będzie rywalizować w grupie C. Zmierzy się w niej kolejno z Marokiem, Haiti i Szkocją. Pierwsze spotkanie rozegra 14 czerwca, grając z Marokańczykami.