Porto zmierza po mistrzostwo. Pewne zwycięstwo Smoków

Porto w niedzielny wieczór zmierzyło się na wyjeździe z Estoril Praia. Mecz zakończył się zwycięstwem Smoków 3:1.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy FC Porto

Porto pokonuje Estoril 3:1

FC Porto w czwartek zremisowało z Nottingham Forest 1:1 w ćwierćfinale Ligi Europy. Przed rewanżem lider portugalskiej ekstraklasy zmierzył się na wyjeździe z Estoril Praia. Zespół Iana Cathro zajmuje obecnie 7. miejsce w lidze.

W pierwszym składzie pojawili się wszyscy trzej Polacy. Jan Bednarek i Jakub Kiwior rozegrali cały mecz, a Oskar Pietuszewski został zmieniony w 60. minucie. 17-letni skrzydłowy zagrał solidnie, ale kilka minut wcześniej obejrzał żółtą kartkę i prawdopodobnie Francesco Farioli nie chciał ryzykować.

Już w 14. minucie Porto wyszło na prowadzenie. Gabri Veiga wyłożył Pepe piłkę praktycznie na pustą bramkę i ten umieścił piłkę w siatce.

Już kilka minut później Deniz Gul pokonał golkipera Estoril, ale gol został anulowany przez zagranie ręką. Jednak w 32. minucie samobójcze trafienie zanotował Xeka po rzucie rożnym rozegranym przez Smoków. Bramkę na 3:0 w 72. minucie zdobył Victor Froholdt po podaniu od Alberto Costy.

Lecz kilka minut to Diego Costa musiał wyciągać piłkę z bramki. Pizzi zagrał do Yanisa Begraouia, a ten oddał precyzyjny strzał. Natomiast to Smoki dopisują sobie 3 punkty i odskakują drugiemu w tabeli Sportingowi na 5 punktów. Trzeba jednak zaznaczyć, że mają o jeden mecz rozegrany więcej.

Oprócz czwartkowego starcia w europejskich pucharach Porto w tygodniu zmierzy się także w niedzielę z Tondelą, którą jakiś czas temu objął… Goncalo Feio. Z kolei Estoril zagra dopiero w poniedziałek 20 kwietnia na wyjeździe z Moreirense.

