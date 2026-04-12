Porto zmierza po mistrzostwo. Pewne zwycięstwo Smoków

23:34, 12. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
Źródło: Goal.pl

Porto w niedzielny wieczór zmierzyło się na wyjeździe z Estoril Praia. Mecz zakończył się zwycięstwem Smoków 3:1.

Zawodnicy FC Porto
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy FC Porto

FC Porto w czwartek zremisowało z Nottingham Forest 1:1 w ćwierćfinale Ligi Europy. Przed rewanżem lider portugalskiej ekstraklasy zmierzył się na wyjeździe z Estoril Praia. Zespół Iana Cathro zajmuje obecnie 7. miejsce w lidze.

W pierwszym składzie pojawili się wszyscy trzej Polacy. Jan Bednarek i Jakub Kiwior rozegrali cały mecz, a Oskar Pietuszewski został zmieniony w 60. minucie. 17-letni skrzydłowy zagrał solidnie, ale kilka minut wcześniej obejrzał żółtą kartkę i prawdopodobnie Francesco Farioli nie chciał ryzykować.

Już w 14. minucie Porto wyszło na prowadzenie. Gabri Veiga wyłożył Pepe piłkę praktycznie na pustą bramkę i ten umieścił piłkę w siatce.

Już kilka minut później Deniz Gul pokonał golkipera Estoril, ale gol został anulowany przez zagranie ręką. Jednak w 32. minucie samobójcze trafienie zanotował Xeka po rzucie rożnym rozegranym przez Smoków. Bramkę na 3:0 w 72. minucie zdobył Victor Froholdt po podaniu od Alberto Costy.

Lecz kilka minut to Diego Costa musiał wyciągać piłkę z bramki. Pizzi zagrał do Yanisa Begraouia, a ten oddał precyzyjny strzał. Natomiast to Smoki dopisują sobie 3 punkty i odskakują drugiemu w tabeli Sportingowi na 5 punktów. Trzeba jednak zaznaczyć, że mają o jeden mecz rozegrany więcej.

Oprócz czwartkowego starcia w europejskich pucharach Porto w tygodniu zmierzy się także w niedzielę z Tondelą, którą jakiś czas temu objął… Goncalo Feio. Z kolei Estoril zagra dopiero w poniedziałek 20 kwietnia na wyjeździe z Moreirense.

Zobacz także: Man City goni Arsenal. Chelsea została rozbita!

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości