Man City goni Arsenal. Chelsea została rozbita!

19:28, 12. kwietnia 2026
Patryk Kucharski
W niedzielny wieczór rozegrano hit 32. kolejki Premier League. Chelsea zmierzyła się z Manchester City, który goni lidera. Mecz zakończył się zwycięstwem Obywateli 3:0.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Manchesteru City

Manchester City pokonuje Chelsea 3:0 i jest coraz bliżej Arsenalu

Manchester City przed hitem 32. kolejki Premier League tracił 9 punktów do liderującego Arsenalu. Jednak Kanonierzy mieli o 2 mecze rozegrane więcej. Obywateli w niedzielny wieczór czekało starcie z Chelsea, czyli aktualnie 6. ekipą angielskiej elity.

Pierwszą bramkę kibice obejrzeli dopiero w drugiej połowie. W 51. minucie Rayan Cherki dośrodkował do Nico O’Reilly’ego, a ten głową skierował piłkę do bramki.

Kilka minut później Francuz zanotował swoją drugą asystę w tym meczu, jednak tym razem gola zdobył Marc Guehi.

W 68. minucie prowadzenie na 3:0 podwyższył jeremy Doku.

W przyszłym tygodniu będzie można śledzić kolejne hitowe spotkania w angielskiej ekstraklasie. The Blues zagrają w sobotę 18 kwietnia z Manchesterem United, a zespół Pepa Guardioli czeka w niedzielę 19 kwietnia arcyważne spotkanie z Arsenalem. Obecnie do ekipy z Emirates Stadium traci 6 punktów i mają o jeden mecz rozegrany mniej. Walka o mistrzostwo Anglii wciąż jest więc otwarta.

Zobacz także: Chelsea rusza po reprezentanta Francji. W grze 60 mln funtów

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości