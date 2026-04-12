Manchester City pokonuje Chelsea 3:0 i jest coraz bliżej Arsenalu
Manchester City przed hitem 32. kolejki Premier League tracił 9 punktów do liderującego Arsenalu. Jednak Kanonierzy mieli o 2 mecze rozegrane więcej. Obywateli w niedzielny wieczór czekało starcie z Chelsea, czyli aktualnie 6. ekipą angielskiej elity.
Pierwszą bramkę kibice obejrzeli dopiero w drugiej połowie. W 51. minucie Rayan Cherki dośrodkował do Nico O’Reilly’ego, a ten głową skierował piłkę do bramki.
Kilka minut później Francuz zanotował swoją drugą asystę w tym meczu, jednak tym razem gola zdobył Marc Guehi.
W 68. minucie prowadzenie na 3:0 podwyższył jeremy Doku.
W przyszłym tygodniu będzie można śledzić kolejne hitowe spotkania w angielskiej ekstraklasie. The Blues zagrają w sobotę 18 kwietnia z Manchesterem United, a zespół Pepa Guardioli czeka w niedzielę 19 kwietnia arcyważne spotkanie z Arsenalem. Obecnie do ekipy z Emirates Stadium traci 6 punktów i mają o jeden mecz rozegrany mniej. Walka o mistrzostwo Anglii wciąż jest więc otwarta.
